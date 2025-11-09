Испания становится новой столицей роскошного туризма Европы

Испания переживает подъем туристической индустрии. За первые восемь месяцев 2025 года страну посетили 66,8 миллиона иностранных туристов, а вклад туризма в экономику может превысить €260 миллиардов, сообщает Национальный институт статистики.

Средние расходы одного путешественника достигли €1 457, что на 3,6% выше, чем в прошлом году. Почти половина этих средств — покупки предметов роскоши.

Люксовый туризм — сердце нового экономического роста

По данным Bain & Company, Испания занимает третье место в Европе по объему рынка люксовых товаров, уступая только Франции и Италии.

Главные центры этого феномена — Мадрид, Барселона и Марбелья, где мода, культура и гастрономия создают уникальный национальный стиль.

«Современный турист класса люкс ищет не только бренды, но и эмоции, сервис и устойчивость», — говорит Мар Санчес Вийалта, CEO SBC International Services.

Мадрид: традиции и персональный подход

В районе Саламанка на знаменитой Золотой миле сосредоточены бутики Hermès, Chanel, Louis Vuitton.

«Главное — не продать, а создать индивидуальный опыт», отмечает Инмакулада Перес-Кастельянос, руководитель Madrid Luxury District.

Galería Canalejas дополняет картину, объединяя магазины, рестораны и VIP-залы. «Роскошь сегодня — это сервис, приватность и аутентичность», — добавляет Карин Титль, генеральный директор комплекса.

Барселона и Марбелья: искусство и изящество

Passeig de Gràcia в Барселоне стал магнитом для состоятельных путешественников: за год продажи выросли на 29%, особенно за счет гостей из Азии и стран Персидского залива.

Марбелья превращается в круглогодичный курорт класса люкс. Здесь бутики Chanel, Loewe и Bottega Veneta соседствуют с пятизвездочными отелями и яхтами, создавая атмосферу спокойной эксклюзивности.

Испания — страна, где роскошь становится искусством

Эксперты отмечают: Испания уверенно превращается в мирового лидера люксового туризма.

«Сегодня роскошь — это смысл, связь с культурой и ощущение места», — подчеркивает Карин Титль.

От мадридских бульваров до пляжей Коста-дель-Соль — Испания показывает, что истинная роскошь може бути простою, але змістовною.