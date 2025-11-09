Испания становится новой столицей роскошного туризма Европы

Испания переживает подъем туристической индустрии. За первые восемь месяцев 2025 года страну посетили 66,8 миллиона иностранных туристов, а вклад туризма в экономику может превысить €260 миллиардов, сообщает Национальный институт статистики.
Средние расходы одного путешественника достигли €1 457, что на 3,6% выше, чем в прошлом году. Почти половина этих средств — покупки предметов роскоши.
Люксовый туризм — сердце нового экономического роста
По данным Bain & Company, Испания занимает третье место в Европе по объему рынка люксовых товаров, уступая только Франции и Италии.
Главные центры этого феномена — Мадрид, Барселона и Марбелья, где мода, культура и гастрономия создают уникальный национальный стиль.
«Современный турист класса люкс ищет не только бренды, но и эмоции, сервис и устойчивость», — говорит Мар Санчес Вийалта, CEO SBC International Services.
Мадрид: традиции и персональный подход
В районе Саламанка на знаменитой Золотой миле сосредоточены бутики Hermès, Chanel, Louis Vuitton.
«Главное — не продать, а создать индивидуальный опыт», отмечает Инмакулада Перес-Кастельянос, руководитель Madrid Luxury District.
Galería Canalejas дополняет картину, объединяя магазины, рестораны и VIP-залы. «Роскошь сегодня — это сервис, приватность и аутентичность», — добавляет Карин Титль, генеральный директор комплекса.
Барселона и Марбелья: искусство и изящество
Passeig de Gràcia в Барселоне стал магнитом для состоятельных путешественников: за год продажи выросли на 29%, особенно за счет гостей из Азии и стран Персидского залива.
Марбелья превращается в круглогодичный курорт класса люкс. Здесь бутики Chanel, Loewe и Bottega Veneta соседствуют с пятизвездочными отелями и яхтами, создавая атмосферу спокойной эксклюзивности.
Испания — страна, где роскошь становится искусством
Эксперты отмечают: Испания уверенно превращается в мирового лидера люксового туризма.
«Сегодня роскошь — это смысл, связь с культурой и ощущение места», — подчеркивает Карин Титль.
От мадридских бульваров до пляжей Коста-дель-Соль — Испания показывает, что истинная роскошь може бути простою, але змістовною.