Исландия превращается в круглогодичное устойчивое туристическое направление

Исландия больше не считается только летним направлением для любителей природы. Страна уверенно закрепила за собой статус круглогодичной туристической дестинации, развивая туризм вне пиковых месяцев и поддерживая местные сообщества.

Известная своими ледниками, гейзерами, водопадами и северным сиянием, Исландия сегодня служит примером устойчивой туристической трансформации.

«С 2018 года число туристов остаётся стабильным — от 2,1 до 2,3 миллиона человек ежегодно, исключая пандемийные годы», — рассказала Одни Арнарсдоттир, директор Visit Iceland, в интервью Euronews Travel на Всемирной туристической ярмарке в Лондоне.

«Главное, что Исландия стала круглогодичным направлением: 65% роста туризма приходится на периоды вне сезона».

Баланс между экономикой и природой

Исландия активно работает над тем, чтобы распределить туристические потоки равномерно в течение года, продвигая менее известные регионы и достопримечательности. Инвестиции в инфраструктуру и развитие регионов обеспечивают устойчивый рост, выгодный и для путешественников, и для местных жителей.

«Туризм создал новые рабочие места и вдохнул жизнь в небольшие сообщества», — отмечает Арнарсдоттир.

К числу новых предложений относятся вулканические маршруты, современные спа-комплексы, такие как Sky Lagoon в Коупавогуре, и расширяющаяся сеть отелей в северных регионах, включая Акюрейри. Это помогает снизить нагрузку на Рейкьявик и популярные туристические зоны.

Кулинарный подъем

Исландская гастрономия переживает настоящий расцвет: три ресторана страны уже получили звезды «Мишлен», включая один — за устойчивые практики. Среди них — Dill, Óx и Moss в The Retreat at Blue Lagoon, ставший в 2023 году первым отельным рестораном с такой наградой.

«Исландия по своей сути устойчива — мы используем возобновляемую энергию и глубоко уважаем природу, наш главный ресурс», — говорит Арнарсдоттир.

«Мы руководствуемся четырьмя принципами: экономика, экология, местные сообщества и гости. В туризме одно невозможно без другого».

Путешествие со смыслом

Геотермальные купальни, локальные продукты и тщательно разработанные туристические маршруты отражают экологически сбалансированный подход, который снижает воздействие на природу, сохраняя комфорт.

Арнарсдоттир советует путешественникам выбирать медленный и осознанный стиль путешествий: