Инцидент в Кёльн–Бонне: мужчины бросились за самолётом Wizz Air по взлетной полосе (видео)

Глеб Парфененко
В Німеччині двоє пасажирів вибігли на злітну смугу, щоб наздогнати рейс (ВІДЕО)

В аэропорту Кёльн–Бонн задержали двух пассажиров, которые попытались прорваться на взлётно-посадочную полосу, стремясь успеть на улетающий рейс Wizz Air. Об этом сообщает The Independent.

По данным немецкой полиции, мужчины 28 и 47 лет сломали аварийный выход после того, как обнаружили, что посадка на рейс в Бухарест через выход B70 уже завершена. Сработала сигнализация, и задержавшиеся пассажиры выбежали на перрон.

Около 21:33 Airbus A321 уже направлялся к взлётной полосе. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как мужчины бегут за самолётом, размахивая руками, будто пытаясь остановить пилотов. Сотрудник аэропорта перехватил их прежде, чем они приблизились к самолёту.

Представитель полиции сообщил Bild, что против нарушителей возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение. Также проверяется нарушение закона о воздушной безопасности.

Рейс W43262 вылетел и прибыл в Бухарест с задержкой всего 12 минут.

Представитель аэропорта заявил изданию Bild, что мужчины получили “несанкционированный доступ” к перрону через аварийную дверь. Их задержали сотрудники аэропорта и передали федеральной полиции. Аэропорт начал судебные процедуры.

По словам администрации, авиационная безопасность не была нарушена, и график полётов не пострадал.

