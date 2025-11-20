Индонезия запускает биометрические коридоры в аэропортах: путешествия без паспортов становятся нормой

Индонезия представила новые биометрические коридоры, созданные совместно с Amadeus. Система использует ИИ и распознавание лица для подтверждения личности пассажиров без предъявления документов.
Где уже работает
Иммиграционная служба установила два коридора в аэропорту Джакарты и один — в Сурабае. На старте технология предназначена для пожилых и маломобильных пассажиров, а затем станет доступна всем.
Как это работает
Регистрация проводится через приложение All Indonesia, где объединены иммиграционные, таможенные, медицинские и карантинные формы. Пассажиры заранее отправляют паспортные данные, чтобы службы могли выполнить проверку до прибытия в аэропорт.
Во время тестов на хадже система показала рекордную пропускную способность:
-
более 30 пересечений границы в минуту —
это в 10 раз больше, чем у биометрических eGate.
«Без барьерное путешествие — наконец реальность»
Руди Даниелло из Amadeus заявил:
«Seamless Corridor — это вершина наших решений для путешествия без задержек. Без документов, без очередей — только быстрый и безопасный проход».
Совместно с Sinergi Teknoglobal Perkasa технология будет масштабирована по всей стране.
Эксперты отмечают, что индонезийское решение является следующим поколением биометрических систем — более продвинутым, чем запущенные ранее в Дубае и Франкфурте, так как полностью исключает необходимость eGate.