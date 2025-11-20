ГлавнаяИндонезияИндонезия запускает биометрические коридоры в аэропортах: путешествия без паспортов становятся нормой
Индонезия запускает биометрические коридоры в аэропортах: путешествия без паспортов становятся нормой

Индонезия представила новые биометрические коридоры, созданные совместно с Amadeus. Система использует ИИ и распознавание лица для подтверждения личности пассажиров без предъявления документов.

Где уже работает

Иммиграционная служба установила два коридора в аэропорту Джакарты и один — в Сурабае. На старте технология предназначена для пожилых и маломобильных пассажиров, а затем станет доступна всем.

Как это работает

Регистрация проводится через приложение All Indonesia, где объединены иммиграционные, таможенные, медицинские и карантинные формы. Пассажиры заранее отправляют паспортные данные, чтобы службы могли выполнить проверку до прибытия в аэропорт.

Во время тестов на хадже система показала рекордную пропускную способность:

  • более 30 пересечений границы в минуту
    это в 10 раз больше, чем у биометрических eGate.

«Без барьерное путешествие — наконец реальность»

Руди Даниелло из Amadeus заявил:

«Seamless Corridor — это вершина наших решений для  путешествия без задержек. Без документов, без очередей — только быстрый и безопасный проход».

Совместно с Sinergi Teknoglobal Perkasa технология будет масштабирована по всей стране.

Эксперты отмечают, что индонезийское решение является следующим поколением биометрических систем — более продвинутым, чем запущенные ранее в Дубае и Франкфурте, так как полностью исключает необходимость eGate.

