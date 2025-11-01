ГлавнаяСШАИлон Маск создаёт «Ракетный Диснейленд»: 41% туристов хотят это увидеть
Илон Маск создаёт «Ракетный Диснейленд»: 41% туристов хотят это увидеть

Глеб Парфененко
Маск превращает мыс Канаверал в «Ракетный Диснейленд», куда приезжают миллионы туристов, чтобы наблюдать за запусками вживую.

По данным туристического управления, 41% путешественников посещают регион именно ради этого зрелища.

Туризм нового поколения

На террасах баров вроде Space Bar собираются сотни зрителей — напитки, музыка, и в небе вспыхивает Falcon 9.

До 2028 года на побережье планируется открыть 17 новых отелей, чтобы справиться с наплывом «космических туристов».

Природа и технологии

Более 110 километров береговой линии между Бревардом и Палм-Беем сочетают уникальную экосистему с пусковыми площадками.

Космический центр имени Кеннеди остаётся историческим символом NASA, а SpaceX делает из каждого запуска настоящее шоу для зрителей и инвесторов.

Тревоги местных жителей

Не все рады буму. План Маска перенести Starship из Техаса во Флориду может увеличить число запусков до 100 в год.

Каждый пуск требует около 1,5 миллиона литров воды на охлаждение и ещё четверть миллиона на посадку — серьёзная нагрузка для региона с дефицитом питьевой воды.

Тем временем поток туристов не снижается. В Порт-Канаверале фиксируются рекордные круизы, а отели предлагают rocket view — номера с видом на стартовые площадки.

