Илон Маск создаёт «Ракетный Диснейленд»: 41% туристов хотят это увидеть

Маск превращает мыс Канаверал в «Ракетный Диснейленд», куда приезжают миллионы туристов, чтобы наблюдать за запусками вживую.
По данным туристического управления, 41% путешественников посещают регион именно ради этого зрелища.
Туризм нового поколения
На террасах баров вроде Space Bar собираются сотни зрителей — напитки, музыка, и в небе вспыхивает Falcon 9.
До 2028 года на побережье планируется открыть 17 новых отелей, чтобы справиться с наплывом «космических туристов».
Природа и технологии
Более 110 километров береговой линии между Бревардом и Палм-Беем сочетают уникальную экосистему с пусковыми площадками.
Космический центр имени Кеннеди остаётся историческим символом NASA, а SpaceX делает из каждого запуска настоящее шоу для зрителей и инвесторов.
Тревоги местных жителей
Не все рады буму. План Маска перенести Starship из Техаса во Флориду может увеличить число запусков до 100 в год.
Каждый пуск требует около 1,5 миллиона литров воды на охлаждение и ещё четверть миллиона на посадку — серьёзная нагрузка для региона с дефицитом питьевой воды.
Тем временем поток туристов не снижается. В Порт-Канаверале фиксируются рекордные круизы, а отели предлагают rocket view — номера с видом на стартовые площадки.