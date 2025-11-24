ИИ устроил масштабный фейк: туристы ломятся в Букингемский дворец за ярмаркой, которой нет

Генерированные искусственным интеллектом изображения «зимней сказки» у Букингемского дворца ввели в заблуждение туристов, которые массово отправились на «ярмарку», которой на самом деле нет. Об этом сообщает The Independent.

В соцсетях распространились яркие AI-картинки с видом на роскошный рождественский базар прямо за воротами королевской резиденции. Приезжие, поверившие в подлинность фото, отправлялись к дворцу — и обнаруживали, что никакого праздника там нет.

Одним из аккаунтов, распространивших фейк, стал london.travelers, связанный с американской туристической фирмой Athotel и имеющий около 2,5 млн подписчиков. По данным Metro, публикацию вскоре удалили.

На изображениях легко заметить характерные признаки подделки: заснеженные торговые ряды за закрытыми воротами (что невозможно ввиду строгих мер безопасности), странные конструкции и световые эффекты, которые «висят» в воздухе.

В действительности в Букингемском дворце открыт только небольшой сезонный магазин — Royal Mews Christmas Shop. Он работает с 14 ноября по 5 января и предлагает праздничные версии официальных сувениров Royal Collection Trust, а также напитки и лёгкие закуски.

Royal Collection Trust в официальном сообщении подчеркнул: