«Холодное сердце» оживает в Париже: Disney Adventure World открывается с рекордными аттракционами

Disneyland Париж объявил дату грандиозного перезапуска — 29 марта 2026 года. Дата была представлена впечатляющим дрон-шоу по мотивам «Холодного сердца», которое раскрыло первые кадры будущих объектов. В этот день парк получит новое имя — Disney Adventure World — и предстанет в полностью обновлённой концепции погружения в миры любимых мультфильмов.

Главным акцентом станет Аренделл, воссозданный в реальном масштабе. Здесь появятся семейная аттракция, дневное шоу и новые тематические зоны. Одно из главных технических новшеств — Олаф в натуральную величину, созданный на базе аниматроники нового поколения, способный ходить и говорить.

Над королевством поднимется 36-метровая Северная гора с Ледяным дворцом Эльзы — одной из самых эффектных конструкций парка. У подножия горы разместится деревня Аренделл с яркой скандинавской архитектурой, площадью и водными элементами.

Главным аттракционом станет «Холодное сердце: Навсегда» — водное приключение для всей семьи. Посетители проплывут через снежной лес, Долину троллей и сверкающий Ледяной дворец, а кульминацией станет финал в бухте Аренделл с фейерверками-снежинками.

Президент Disneyland Париж Наташа Рафалски заявила: «29 марта 2026 года станет исторической вехой. Мы открываем крупнейшую трансформацию в нашей истории и приглашаем гостей пережить собственные приключения. Это начало новой эры для туристической дестинации №1 в Европе». По её словам, проект обошёлся примерно в 2 млрд евро.

Помимо мира «Холодного сердца», гости смогут посетить Marvel Avengers Campus, а позже — новую зону, вдохновлённую классикой Disney «Король Лев».