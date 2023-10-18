Где отдохнуть и погреться в ноябре

Большинство популярных курортов в северном полушарии в ноябре уже закрываются для туристов из-за начала холодного сезона. Но это не значит, что с приходом холодов тепло становится полностью недоступным. Есть регионы, в которых сохраняется стабильно теплая и даже довольно жаркая погода. Здесь можно провести осенние каникулы или просто устроить себе передышку от осенних холодов и насладиться теплыми солнечными днями.

Самые популярные курорты для осенне-зимнего отдыха

Когда привычные маршруты перестают быть достаточно теплыми для пляжного отдыха, можно отправиться на один из курортов, где правит вечное лето. Это намного веселее, чем проводить осенние дни в эль слотс.

Канарские острова находятся к югу от Испании и обладают мягким климатом круглый год. Температуры в ноябре вполне комфортные для пляжного отдыха. Тенерифе — крупнейший из Канарских островов и один из самых популярных туристических направлений в этом регионе. В ноябре на Тенерифе сохраняется теплая погода и мягкий климат, который делает его привлекательным для туристов. Морская вода тоже сохраняет комфортную температуру. К тому же днем нет изнуряющей жары Популярные египетские курорты на Красном море готовы принимать туристов в конце осени и зимой. Египет — это популярное туристическое направление с теплым климатом круглый год. Большинство египетских курортов на Красном море, такие как Шарм-эль-Шейх, Марса Лаам и Хургада остаются теплыми и комфортными для пляжного отдыха. Помимо пляжного отдыха, в Египте есть множество интересных исторических мест. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — популярное туристическое направление для отдыха на море круглый год. Температура воздуха и морской воды в конце осени достаточно теплые для купания и водных видов спорта. Кроме того, ОАЭ славится своими роскошными курортами, магазинами высшего класса и ресторанами мирового уровня. В ОАЭ есть множество других интересных мест для посещения, включая Бурдж Халифа, аквапарки, пустыни, множество музеев и искусственных островов.

Помимо относительно близких стран, можно отправиться в экзотический Тайланд. Ведь в южном полушарии только наступает теплый сезон.

Тайланд в ноябре-декабре

В ноябре, когда в большей части мира начинается холодный сезон, Тайланд находится в периоде перехода от сезона дождей к сухому сезону, особенно на побережье Андаманского моря (здесь находится знаменитый Пхукет) и побережье залива Тайланда (не менее знаменитый Самуи). Это делает ноябрь отличным временем для посещения курортных районов Тайланда.

В ноябре погода в этих регионах обычно теплая и солнечная, и морская вода теплая для купания. Туристы могут наслаждаться пляжами, активностями на воде, достопримечательностями и экзотической кухней.