Хаос в авиаперевозках США: задержки рейсов по всей стране из-за шатдауна правительства

Тисячі працівників авіації працюють без зарплати, а пасажири стикаються з годинними затримками. DIP пояснює, як це впливає на туристів.

Продолжающийся шатдаун федерального правительства США привел к серьезным задержкам рейсов и нехватке персонала в аэропортах по всей стране. Тысячи авиадиспетчеров и сотрудников TSA работают без оплаты, а Федеральное управление гражданской авиации (FAA) вынуждено ограничивать количество прибывающих рейсов для поддержания безопасности.

В крупнейших аэропортах — Орландо, Вашингтон-Рейган и Даллас/Форт-Уэрт — средние задержки варьируются от 20 минут до шести часов. Некоторые рейсы временно отменены.

Шатдаун длится уже более 30 дней, что привело к временным приостановкам работы ряда диспетчерских центров, включая Южную Калифорнию. Профсоюз авиадиспетчеров NATCA предупреждает, что с каждым днем система становится менее безопасной, так как растет число прогулов и увольнений из-за финансового давления.

Как это влияет на туристов

  • Долгие очереди и задержки в аэропортах. Недостаток персонала TSA увеличивает время досмотра и риск отмен рейсов.

  • Закрытие парков и музеев. Национальные парки и музеи, включая Йеллоустон и Смитсоновский институт, частично недоступны.

  • Задержки виз и паспортов. Ограниченный режим работы Госдепартамента замедляет оформление документов.

  • Сокращение федеральных сервисов. Туристические центры и службы поддержки работают нерегулярно.

Что делать путешественникам

  1. Проверяйте статус рейсов перед вылетом.

  2. Закладывайте больше времени на пересадки.

  3. Следите за обновлениями авиакомпаний и аэропортов.

  4. Убедитесь, что документы действительны и не истекают.

  5. Сохраняйте гибкость — возможны изменения маршрута и расписания.

Экономические последствия шатдауна уже ощущаются в туристических регионах США: поток посетителей снижается, а доходы бизнеса падают.

