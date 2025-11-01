Хаос в авиаперевозках США: задержки рейсов по всей стране из-за шатдауна правительства

Продолжающийся шатдаун федерального правительства США привел к серьезным задержкам рейсов и нехватке персонала в аэропортах по всей стране. Тысячи авиадиспетчеров и сотрудников TSA работают без оплаты, а Федеральное управление гражданской авиации (FAA) вынуждено ограничивать количество прибывающих рейсов для поддержания безопасности.
В крупнейших аэропортах — Орландо, Вашингтон-Рейган и Даллас/Форт-Уэрт — средние задержки варьируются от 20 минут до шести часов. Некоторые рейсы временно отменены.
Шатдаун длится уже более 30 дней, что привело к временным приостановкам работы ряда диспетчерских центров, включая Южную Калифорнию. Профсоюз авиадиспетчеров NATCA предупреждает, что с каждым днем система становится менее безопасной, так как растет число прогулов и увольнений из-за финансового давления.
Как это влияет на туристов
-
Долгие очереди и задержки в аэропортах. Недостаток персонала TSA увеличивает время досмотра и риск отмен рейсов.
-
Закрытие парков и музеев. Национальные парки и музеи, включая Йеллоустон и Смитсоновский институт, частично недоступны.
-
Задержки виз и паспортов. Ограниченный режим работы Госдепартамента замедляет оформление документов.
-
Сокращение федеральных сервисов. Туристические центры и службы поддержки работают нерегулярно.
Что делать путешественникам
-
Проверяйте статус рейсов перед вылетом.
-
Закладывайте больше времени на пересадки.
-
Следите за обновлениями авиакомпаний и аэропортов.
-
Убедитесь, что документы действительны и не истекают.
-
Сохраняйте гибкость — возможны изменения маршрута и расписания.
Экономические последствия шатдауна уже ощущаются в туристических регионах США: поток посетителей снижается, а доходы бизнеса падают.