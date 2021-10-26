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Грязнее чем в туалете: стало известно самое заразное место в аэропорту

Глеб Парфененко
Брудніше ніж в туалеті: стало відомо саме заразне місце в аеропорту

Еще одно место в аэропорту, крайне насыщенное микробами и бактериями, обнаружили исследователи в аэропорту. Туристов предупредили, что пластиковые поддоны, в которые складывают вещи перед осмотром, могут оказаться опасными для здоровья – на них находится самое большое количество вирусов в аэропортах – больше, чем в туалетах.

Такие данные приводит по результатам исследования агентство Associated Press. Исследование проводилось Ноттингемским институтом и финским государственным институтом здравоохранения и общественного обеспечения. За базу для исследования были взяты пробы с разных поверхностей в аэропорту финской столицы Хельсинки-Вантаа, к которым часто прикасаются пассажиры.

Вирусы были обнаружены на 10% всего, что было подвергнуто мазку, и больше всех их оказалось на пластиковых лотках обзора. Среди «непрошенных гостей» были вирусы гриппа, а также вызывающие простуду риновирусы. Отметим, что исследование проводилось еще до того, как коронавирус стал обыденной действительностью, так что полностью может быть, что и этот небезопасный гость на лотках тоже может оказаться.

Что интересно, поверхности в туалете, в том числе унитазы и раковины оказались в этом смысле чище – респираторных вирусов там обнаружено не было. Частая дезинфекция «грязных» зон, вероятно, работает и обеспечивает им чистоту.

Зато рискованными местами, где были обнаружены вирусы, также оказались считыватели карт в магазинах, прилавки на паспортном контроле, перила лестницы и детские игровые площадки. Напомним, что исследование их коллег также назвало самым грязным местом в аэропорту в смысле наличия микробов и вирусов стойки самостоятельной регистрации.

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