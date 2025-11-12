Грузия прогнозирует доход от туризма в $4,6 миллиарда благодаря винному туризму

Грузия превращает любовь к вину в мощный экономический инструмент.

По данным Galt & Taggart, доход от туризма в 2025 году может достичь $4,6 млрд, что немного выше предыдущего прогноза.

Согласно Нацбанку Грузии, за январь–сентябрь страна получила $3,6 млрд — на 5,1% больше, чем годом ранее, а в третьем квартале — рекордные $1,7 млрд.

Туризм остаётся опорой экономики, создавая рабочие места и укрепляя валютные резервы. Доходы первой половины 2025 года выросли на 3,8% и превысили доковидный уровень 2019 года на 35%.

Новые авиарейсы, инвестиции в отели и продвижение бренда страны укрепляют имидж Грузии как культурного и гастрономического центра Кавказа.

Кахетия — сердце винного туризма

Кахетия, производящая 75% грузинских вин, становится центром люксового винного туризма. Здесь можно не только дегустировать напиток, но и окунуться в 8000-летнюю историю виноделия — от квеври до современных арт-виноделен.

С 2020 по 2022 год в Телави открылись бутик-отели, а к 2028 году планируется ещё около 20 объектов премиум-класса.

Экспорт вина также растёт: 95 млн литров в 2024 году на сумму $276,1 млн (+6% по объёму, +7% по доходам).

Среди новых рынков — ОАЭ (+80%), Турция (+62%), Великобритания (+42%), при том что Россия остаётся крупнейшим покупателем.

Виноделие — второй по значимости экспортный сектор после добычи полезных ископаемых — тесно связано с туризмом. Гости участвуют в мастер-классах, прогулках по виноградниках и традиционных застольях.

«У грузин есть природная уверенность в своём виноделии, и это приносит плоды», — отмечают аналитики Galt & Taggart.