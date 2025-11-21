ГлавнаяГрецияГреция снижает цены к праздникам: апартаменты от €60 вызывают ажиотаж
Греция снижает цены к праздникам: апартаменты от €60 вызывают ажиотаж

Курорти Північної Греції запускають зимовий демпінг — студії та апартаменти за €60–100 і великі будинки від €300. Спеціальні пропозиції на Різдво та Новий рік вже викликали ажіотаж серед туристів.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Греція знижує ціни до свят: апартаменти від €60 викликають ажіотаж

Праздничные выходные в этом году стали отличной возможностью для курортов Северной Греции, которые активно пытаются привлечь туристов из Болгарии и других соседних стран. Популярные направления на побережье Эгейского моря предлагают специальные зимние скидки именно на рождественско-новогодний период.

Студии и небольшие апартаменты стоят от €60 до €100 за ночь, а большие дома на 12–14 человек — €300–400. Туроператоры отмечают высокий интерес: бронирования на конец декабря растут каждый день.

Самыми востребованными остаются Халкидики, Кавала, Александруполис, Керамоти, Аспровальта и Неа Перамос. Многие комплексы работают круглогодично, обеспечивают отопление, праздничную атмосферу и комфорт для зимнего отдыха.

Местные предприниматели признают: зимой поток туристов слабее, поэтому более низкие цены должны стимулировать спрос. Взамен гости получают спокойную атмосферу, мягкий климат, прогулки у моря и уютные ужины в тавернах.

Владельцы жилья сообщают, что даты 30–31 декабря быстро раскупаются. Наибольшим спросом пользуются большие апартаменты и дома для семей и компаний.

