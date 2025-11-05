Греция признана лучшим семейным направлением в мире 2025 года

Выбирая место для семейного отпуска, каждый ищет что-то особенное — море или горы, спокойствие или приключения, культуру или природу. И теперь выбор очевиден: Греция официально признана лучшей семейной дестинацией в мире.

На престижной церемонии Travel Bulletin Star Awards 2025 Греция получила звание «Best Family Destination», опередив таких сильных конкурентов, как Испания, Кипр, Португалия, Майорка и Турция.

Жюри отметило идеальное сочетание культурного наследия, гастрономии, природных красот и комфорта для путешественников всех возрастов.

Почему именно Греция

Греция остаётся одним из самых популярных туристических направлений Европы — только за прошлый год страну посетили более 30 миллионов туристов.

Особенно востребованы среди семей Крит, Родос, Корфу и Санторини, где сочетаются уютные отели, пляжи с бирюзовой водой, древние памятники и развлечения для детей.

Издание Travel and Tour World отмечает, что секрет успеха Греции — в её умении адаптироваться к запросам семейных путешественников, предлагая безопасные, доступные и вдохновляющие впечатления. Благодаря этому страна стабильно входит в число мировых лидеров туризма.

Недавно Греция также получила звание «Лучшая дестинация для коротких поездок» по версии Food and Travel Reader Awards 2025, что подтверждает её статус круглогодичного туристического направления высокого уровня.

Семейный отдых по-гречески

Будь то Афины с музеями и Акрополем, или курорты Эгейского побережья, Греция дарит каждому туристу подлинную гармонию культуры, природы и гостеприимства.

И неудивительно, что страна заслужила титул «лучшего семейного направления в мире» — ведь здесь каждая семья находит свой идеальный отдых.