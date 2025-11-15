ГлавнаяГрецияГреция почти достигла предела: страна больше не способна принимать больше туристов, чем...
ГрецияТуризм

Греция почти достигла предела: страна больше не способна принимать больше туристов, чем сейчас

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Греція майже вичерпала можливості: країна більше не здатна приймати більше туристів, ніж зараз

Греция, экономика которой значительно зависит от туризма, впервые признаёт: инфраструктура перегружена и больше не выдерживает растущего наплыва путешественников. Туризм формирует около 20% национального ВВП, но теперь эта же отрасль стала источником серьёзных проблем.

Туризм на пределе: инфраструктура работает на максимуме

По данным Банка Греции, дороги, порты, водоснабжение, энергетические сети и другие ключевые элементы инфраструктуры сегодня функционируют практически на пределе возможностей. Особенно сложно на островах, где число туристов многократно превышает число местных жителей.

Санторини ежегодно принимает около 3,5 млн туристов — это в 200 раз больше населения острова.

Миконос ещё перегруженнее: туристов в 300 раз больше, чем жителей.

При этом за последние 20 лет инвестиции в инфраструктуру практически не увеличивались, оставшись на уровне материковой части страны. Порты, построенные ещё в 1960-х, не отвечают современным требованиям. Недавние землетрясения выявили фактическое отсутствие аварийных портов на Санторини.

Экологические последствия: штрафы ЕС превысили 149 миллионов евро

Перегрузка приводит к проблемам с отходами и канализацией:

  • на Закинфе незаконная свалка накопила 530 000 тонн мусора;

  • Европейский суд оштрафовал страну на 5,5 млн евро плюс 12 500 евро за каждый день промедления;

  • летом 2023 года на Миконосе произошёл перелив канализационных стоков;

  • с 2014 года Греция была вынуждена выплатить более 149 млн евро экологических штрафов.

Туристические налоги растут, но острова получают лишь треть средств

В 2024 году введены новые сборы: климатический налог, портовые сборы и дополнительные налоги на размещение.
Доход составил 420 млн евро, однако только треть поступает местным властям. Остальное остаётся в центральном бюджете и не идёт на модернизацию островной инфраструктуры.

Национальный банк Греции предлагает перенять опыт Балеарских и Сейшельских островов — весь доход от туристических сборов должен направляться на местные проекты.

Стране требуется 35 миллиардов евро инвестиций

По оценкам НБГ:

  • до 2035 года требуется около 35 млрд евро инвестиций,

  • при нынешнем уровне в 2 млрд евро в год Греция не сможет справиться с нагрузкой.

Предложения включают:

  • привлечение частных инвестиций;

  • эффективное использование фондов ЕС;

  • создание отдельного органа по управлению инфраструктурой островов;

  • переход к модели высокодоходного устойчивого туризма.

Устойчивое развитие: ставка — не на количество, а на качество

Эксперты подчёркивают: Греция физически не может принимать больше туристов. Теперь важно ориентироваться на:

  • увеличение качества и доходности туризма,

  • продление сезона,

  • распределение туристических потоков в течение года,

  • популяризацию малоизвестных направлений.

Если необходимые инвестиции будут реализованы, доходы от туризма могут вырасти на 45% к 2035 году, добавив экономике страны около 5 млрд евро ежегодно.

Справка от DIP: где проблема овертуризма особенно серьёзная

Схожие проблемы фиксируются по всему миру:

  • Венеция — введена плата за вход, обсуждаются ограничения для круизов;

  • Барселона — протесты, запрет на новые отели, контроль аренды жилья;

  • Амстердам — ограничение туристических магазинов и Airbnb;

  • Балеарские острова — туристический налог на экопроекты;

  • Санторини — лимиты на заход круизных лайнеров;

  • Дубровник — контроль числа посетителей старого города;

  • Таиланд — закрытие пляжей и островов для восстановления природы.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал