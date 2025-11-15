Греция почти достигла предела: страна больше не способна принимать больше туристов, чем сейчас

Греция, экономика которой значительно зависит от туризма, впервые признаёт: инфраструктура перегружена и больше не выдерживает растущего наплыва путешественников. Туризм формирует около 20% национального ВВП, но теперь эта же отрасль стала источником серьёзных проблем.
Туризм на пределе: инфраструктура работает на максимуме
По данным Банка Греции, дороги, порты, водоснабжение, энергетические сети и другие ключевые элементы инфраструктуры сегодня функционируют практически на пределе возможностей. Особенно сложно на островах, где число туристов многократно превышает число местных жителей.
Санторини ежегодно принимает около 3,5 млн туристов — это в 200 раз больше населения острова.
Миконос ещё перегруженнее: туристов в 300 раз больше, чем жителей.
При этом за последние 20 лет инвестиции в инфраструктуру практически не увеличивались, оставшись на уровне материковой части страны. Порты, построенные ещё в 1960-х, не отвечают современным требованиям. Недавние землетрясения выявили фактическое отсутствие аварийных портов на Санторини.
Экологические последствия: штрафы ЕС превысили 149 миллионов евро
Перегрузка приводит к проблемам с отходами и канализацией:
-
на Закинфе незаконная свалка накопила 530 000 тонн мусора;
-
Европейский суд оштрафовал страну на 5,5 млн евро плюс 12 500 евро за каждый день промедления;
-
летом 2023 года на Миконосе произошёл перелив канализационных стоков;
-
с 2014 года Греция была вынуждена выплатить более 149 млн евро экологических штрафов.
Туристические налоги растут, но острова получают лишь треть средств
В 2024 году введены новые сборы: климатический налог, портовые сборы и дополнительные налоги на размещение.
Доход составил 420 млн евро, однако только треть поступает местным властям. Остальное остаётся в центральном бюджете и не идёт на модернизацию островной инфраструктуры.
Национальный банк Греции предлагает перенять опыт Балеарских и Сейшельских островов — весь доход от туристических сборов должен направляться на местные проекты.
Стране требуется 35 миллиардов евро инвестиций
По оценкам НБГ:
-
до 2035 года требуется около 35 млрд евро инвестиций,
-
при нынешнем уровне в 2 млрд евро в год Греция не сможет справиться с нагрузкой.
Предложения включают:
-
привлечение частных инвестиций;
-
эффективное использование фондов ЕС;
-
создание отдельного органа по управлению инфраструктурой островов;
-
переход к модели высокодоходного устойчивого туризма.
Устойчивое развитие: ставка — не на количество, а на качество
Эксперты подчёркивают: Греция физически не может принимать больше туристов. Теперь важно ориентироваться на:
-
увеличение качества и доходности туризма,
-
продление сезона,
-
распределение туристических потоков в течение года,
-
популяризацию малоизвестных направлений.
Если необходимые инвестиции будут реализованы, доходы от туризма могут вырасти на 45% к 2035 году, добавив экономике страны около 5 млрд евро ежегодно.
Справка от DIP: где проблема овертуризма особенно серьёзная
Схожие проблемы фиксируются по всему миру:
-
Венеция — введена плата за вход, обсуждаются ограничения для круизов;
-
Барселона — протесты, запрет на новые отели, контроль аренды жилья;
-
Амстердам — ограничение туристических магазинов и Airbnb;
-
Балеарские острова — туристический налог на экопроекты;
-
Санторини — лимиты на заход круизных лайнеров;
-
Дубровник — контроль числа посетителей старого города;
-
Таиланд — закрытие пляжей и островов для восстановления природы.