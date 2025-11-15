Греция почти достигла предела: страна больше не способна принимать больше туристов, чем сейчас

Греция, экономика которой значительно зависит от туризма, впервые признаёт: инфраструктура перегружена и больше не выдерживает растущего наплыва путешественников. Туризм формирует около 20% национального ВВП, но теперь эта же отрасль стала источником серьёзных проблем.

Туризм на пределе: инфраструктура работает на максимуме

По данным Банка Греции, дороги, порты, водоснабжение, энергетические сети и другие ключевые элементы инфраструктуры сегодня функционируют практически на пределе возможностей. Особенно сложно на островах, где число туристов многократно превышает число местных жителей.

Санторини ежегодно принимает около 3,5 млн туристов — это в 200 раз больше населения острова.

Миконос ещё перегруженнее: туристов в 300 раз больше, чем жителей.

При этом за последние 20 лет инвестиции в инфраструктуру практически не увеличивались, оставшись на уровне материковой части страны. Порты, построенные ещё в 1960-х, не отвечают современным требованиям. Недавние землетрясения выявили фактическое отсутствие аварийных портов на Санторини.

Экологические последствия: штрафы ЕС превысили 149 миллионов евро

Перегрузка приводит к проблемам с отходами и канализацией:

на Закинфе незаконная свалка накопила 530 000 тонн мусора;

Европейский суд оштрафовал страну на 5,5 млн евро плюс 12 500 евро за каждый день промедления;

летом 2023 года на Миконосе произошёл перелив канализационных стоков;

с 2014 года Греция была вынуждена выплатить более 149 млн евро экологических штрафов.

Туристические налоги растут, но острова получают лишь треть средств

В 2024 году введены новые сборы: климатический налог, портовые сборы и дополнительные налоги на размещение.

Доход составил 420 млн евро, однако только треть поступает местным властям. Остальное остаётся в центральном бюджете и не идёт на модернизацию островной инфраструктуры.

Национальный банк Греции предлагает перенять опыт Балеарских и Сейшельских островов — весь доход от туристических сборов должен направляться на местные проекты.

Стране требуется 35 миллиардов евро инвестиций

По оценкам НБГ:

до 2035 года требуется около 35 млрд евро инвестиций,

при нынешнем уровне в 2 млрд евро в год Греция не сможет справиться с нагрузкой.

Предложения включают:

привлечение частных инвестиций;

эффективное использование фондов ЕС;

создание отдельного органа по управлению инфраструктурой островов;

переход к модели высокодоходного устойчивого туризма.

Устойчивое развитие: ставка — не на количество, а на качество

Эксперты подчёркивают: Греция физически не может принимать больше туристов. Теперь важно ориентироваться на:

увеличение качества и доходности туризма,

продление сезона,

распределение туристических потоков в течение года,

популяризацию малоизвестных направлений.

Если необходимые инвестиции будут реализованы, доходы от туризма могут вырасти на 45% к 2035 году, добавив экономике страны около 5 млрд евро ежегодно.

Справка от DIP: где проблема овертуризма особенно серьёзная

Схожие проблемы фиксируются по всему миру: