Греция объявила о продолжении ПЦР тестов для вакцинированных украинских туристов

«Ковидный капкан» продолжает удерживать туристов от свободного передвижения по миру. Власти Греции продлили действующее правило о ПЦР-тестировании при въезде для привитых украинских путешественников и других иностранных туристов еще на две недели – до понедельника, 7 февраля. Соответствующее заявление сделало правительство Греции.

Согласно пресс-релизу, выпущенному властями, требование о подаче теста продолжает применяться ко всем, независимо от их статуса вакцинации. Кроме того, все путешественники старше пяти лет, прибывающие в Грецию, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, взятый не более 72 часов до прибытия, или пройти экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия. Это требование распространяется на всех прибывающих, независимо от национальности и статуса вакцинации, подчеркнули санитарные власти страны.

Также уточнялось, что гражданам Аргентины, России, Индии, Уругвая, Омана, Мексики и Чили разрешается въезжать в страну при условии, что они пройдут тест по прибытии независимо от их статуса вакцинации. То же правило распространяется только на непривитых авиапассажиров, прибывающих из Египта, Албании, Аргентины, Болгарии, Бразилии, Грузии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Индии, Китая, Пакистана, России и Турции.

Полный список стран, откуда разрешено прибытие иностранных туристов:

Австралия Азербайджан Албания Андорра Аргентина Армения Бахрейн Беларусь Босния и Герцеговина Бруней Ватикан Великобритания Израиль Индия Иордания Канада Катар Китай Косово Кувейт Ливан Мексика Молдова Монако Новая Зеландия ОАЭ Оман Россия Сан-Марино Саудовская Аравия Северная Македония Сербия Сингапур США Тайвань Турция Украина Уругвай Черногория Чили Южная Корея Япония

Туристам, прибывающим из других третьих стран, въезд в Грецию запрещен без «убедительной» причины посещения страны.

Кроме того, действующим остается требование о предоставлении заполненной формы определения местоположения пассажиров (PLF) и все туристы должны предъявить такой документ перед вылетом в любое время.

Если у путешественника по прибытии будет обнаружен положительный тест на ковид, его отправят на карантин на пять дней. При этом путешественник может провести это время в выбранном месте жительства с возможностью продления времени изоляции, если симптомы останутся такими же, как в начале карантина.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на прошлой неделе в Греции 129 494 человека дали положительный результат на COVID-19 и 634 человека умерли из-за последствий коронавируса. В то же время в стране отмечается один из самых высоких показателей вакцинации на Балканах, но один из самых низких по сравнению с другими странами европейского блока – 71.4 процента населения Греции получили первую прививку, 67.7 процента завершили первый этап вакцинации и 41.7 процента прошли ревакцинацию.