Горожане возмущаются людьми, которые не нажимают кнопки на пешеходных переходах

Быстро передвигаться по оживлённой городской улице бывает сложно: медленные прохожие, детские коляски, толпы туристов, вечером — велосипедисты, которые иногда игнорируют правила.

Но появилось кое-что, раздражающее людей ещё сильнее: толпа стоит у пешеходного перехода и ждёт зелёный свет, хотя никто не нажимает кнопку, запускающую смену сигнала.

Люди смотрят на светофор, а зелёный так и не включается — просто потому, что никто не сделал элементарное действие.

Причины разные: кому-то лень, кто-то боится дотрагиваться до кнопки из-за микробов, другие просто задумываются или отвлечены телефоном. Но итог один — заторы на тротуаре и замедленный поток людей в и без того загруженном городе.

На Reddit пользователи пишут, что проблема особенно заметна в Лондоне, где ежедневно тысячи людей пересекают центральные улицы. Некоторые даже шутят, что нужен “специальный человек”, который будет нажимать кнопку за всех — абсурдная, но показательная идея.

«Это уже безумие», — пишет один из комментаторов. — «Лень это или страх микробов — но логики никакой».

Есть ли решения?

В ряде городов обсуждают внедрение автоматических режимов светофоров в часы пик или сенсорных кнопок, которые не требуют контакта. Подобные системы частично использовались во время пандемии, но пока распространены не везде, и многие требуют шире внедрять такие технологии.

А до того времени единственный рабочий способ остаётся самым простым — кому-то всё-таки нужно нажать кнопку.