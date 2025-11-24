Google представил AI-агента для бронирования путешествий

Google делает серьёзный шаг в туристической индустрии, превращая поисковик в полноценного цифрового ассистента. Компания разрабатывает агентную AI-систему, которая сможет самостоятельно оформлять сложные бронирования. Сейчас инструмент работает с ресторанами и локальными услугами, но на очереди — авиабилеты и отели.
Google объявил, что «agentic restaurant bookings» начинают внедряться в США через новый AI Mode, который доступен всем пользователям. Система также способна оформлять билеты на мероприятия и beauty-услуги.
По словам вице-президента Google по инженерии Джули Фараго:
«Следующий этап — полностью завершать бронирование отелей и авиарейсов внутри AI-интерфейса».
Пользователь сможет просто описать желаемую поездку, а AI:
сравнит варианты от разных поставщиков
покажет фото, отзывы, расписание
рассчитает стоимость
выполнит бронирование через выбранного партнёра
Google уже сотрудничает с крупнейшими игроками рынка:
Booking.com
Expedia Group
Choice Hotels
IHG Hotels & Resorts
Marriott International
Wyndham Hotels
Пока неизвестно, будет ли Google принимать оплату напрямую, но ясно одно: компания создаёт экосистему «чат → готовое бронирование».
Гонка AI-технологий в туризме усиливается
Этот шаг помещает Google в прямое соперничество с OpenAI, которая стремительно вошла в travel-сектор.
ChatGPT уже стал платформой благодаря:
кастомным GPT-моделям
плагинам (third-party actions)
Expedia и Booking.com — одни из первых партнёров: ChatGPT показывает актуальные отели и цены прямо в диалоге, а пользователь переходит на сайт для оплаты. OpenAI уже заявляла, что платежи внутри чата — лишь вопрос времени.
Интересно, что все крупнейшие туристические бренды сотрудничают одновременно и с Google, и с OpenAI.
Google и OpenAI: разные подходы, общие партнёры
Компании Booking и Expedia распределяют ставки, зная, что:
Google доминирует в поиске и визуальной выдаче
OpenAI — в диалогах, персонализации и естественном общении
В результате обе платформы формируют новую модель туристического бронирования — «AI-first».
Что дальше?
Обе экосистемы пока ограничены:
оплата происходит вне AI
сложные маршруты и возвраты требуют доработки
ошибки всё ещё возможны, что критично при оплате путешествий
Но прогноз однозначный:
Через 12–18 месяцев значительная часть туристических заказов будет оформляться через разговорный AI.
Победит тот, кто предложит:
✔ максимальную скорость
✔ точность рекомендаций
✔ простоту процесса
✔ низкое трение для пользователя
Google і OpenAI фактически запускают одну из самых напряжённых техгонок последних лет — и вся туристическая отрасль вынуждена адаптироваться.