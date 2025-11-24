Google представил AI-агента для бронирования путешествий

Google делает серьёзный шаг в туристической индустрии, превращая поисковик в полноценного цифрового ассистента. Компания разрабатывает агентную AI-систему, которая сможет самостоятельно оформлять сложные бронирования. Сейчас инструмент работает с ресторанами и локальными услугами, но на очереди — авиабилеты и отели.

Google объявил, что «agentic restaurant bookings» начинают внедряться в США через новый AI Mode, который доступен всем пользователям. Система также способна оформлять билеты на мероприятия и beauty-услуги.

По словам вице-президента Google по инженерии Джули Фараго:

«Следующий этап — полностью завершать бронирование отелей и авиарейсов внутри AI-интерфейса».

Пользователь сможет просто описать желаемую поездку, а AI:

сравнит варианты от разных поставщиков

покажет фото, отзывы, расписание

рассчитает стоимость

выполнит бронирование через выбранного партнёра

Google уже сотрудничает с крупнейшими игроками рынка:

Booking.com

Expedia Group

Choice Hotels

IHG Hotels & Resorts

Marriott International

Wyndham Hotels

Пока неизвестно, будет ли Google принимать оплату напрямую, но ясно одно: компания создаёт экосистему «чат → готовое бронирование».

Гонка AI-технологий в туризме усиливается

Этот шаг помещает Google в прямое соперничество с OpenAI, которая стремительно вошла в travel-сектор.

ChatGPT уже стал платформой благодаря:

кастомным GPT-моделям

плагинам (third-party actions)

Expedia и Booking.com — одни из первых партнёров: ChatGPT показывает актуальные отели и цены прямо в диалоге, а пользователь переходит на сайт для оплаты. OpenAI уже заявляла, что платежи внутри чата — лишь вопрос времени.

Интересно, что все крупнейшие туристические бренды сотрудничают одновременно и с Google, и с OpenAI.

Google и OpenAI: разные подходы, общие партнёры

Компании Booking и Expedia распределяют ставки, зная, что:

Google доминирует в поиске и визуальной выдаче

OpenAI — в диалогах, персонализации и естественном общении

В результате обе платформы формируют новую модель туристического бронирования — «AI-first».

Что дальше?

Обе экосистемы пока ограничены:

оплата происходит вне AI

сложные маршруты и возвраты требуют доработки

ошибки всё ещё возможны, что критично при оплате путешествий

Но прогноз однозначный:

Через 12–18 месяцев значительная часть туристических заказов будет оформляться через разговорный AI.

Победит тот, кто предложит:

✔ максимальную скорость

✔ точность рекомендаций

✔ простоту процесса

✔ низкое трение для пользователя

Google і OpenAI фактически запускают одну из самых напряжённых техгонок последних лет — и вся туристическая отрасль вынуждена адаптироваться.