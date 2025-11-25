Гигантская рождественская елка ошеломила всех: 45 метров и море огней (видео)

В Дортмунде торжественно зажгли знаменитую рождественскую ёлку — уникальную конструкцию высотой около 45 метров, которую считают крупнейшей елкой своего рода в мире. Об этом сообщает агентство DPA.

Ель представляет собой массивный стальной каркас, на который вручную крепятся около 1200 норвежских елей, выращенных специально для этой инсталляции. На вершине конструкции установлен четырёхметровый ангел, который на весь праздничный сезон становится светящимся символом города.

Эта гигантская ёлка впервые появилась в Дортмунде в 1996 году. Её монтаж — сложный процесс, который требует почти месяц работы и участия десятков специалистов. Вес праздничной конструкции достигает 40 тонн, а освещают её 140 000 LED-лампочек, создающих впечатляющее сияние над центром города.

Рождественский рынок в Дортмунде, где установлена елка, считается одним из крупнейших и самых популярных в Европе. Ежегодно туда приезжают сотни тысяч гостей, чтобы увидеть знаменитую инсталляцию, попробовать сезонные угощения и купить праздничные подарки.

Праздничная атмосфера постепенно охватывает и Берлин. Традиционная рождественская ёлка, предназначенная для установки у Бранденбургских ворот, была уже срублена в заснеженных горах Гарц. Однако её транспортировка задержалась из-за сложных зимних условий, поэтому монтаж сместился. Торжественное зажжение огней состоится в ближайшее воскресенье — в первый день Адвента.

Тем временем в немецкой столице начинают работать рождественские ярмарки: у церкви-музея кайзера Вильгельма, на Жандарменмаркт и возле дворца Шарлоттенбург.