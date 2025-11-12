Германия установила туристический рекорд, но гостей стало меньше

Германия остаётся одной из самых популярных туристических стран Европы.

По данным Destatis, за первые девять месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 387,7 млн ночёвок, что немного выше рекорда прошлого года (387,6 млн).

Количество ночёвок внутренних туристов выросло на 0,6% до 323,4 млн, в то время как иностранные снизились на 2,9% — до 64,3 млн.

Внутренний рост и падение внешнего потока

В сентябре 2025 года Германия зафиксировала 48,6 млн ночёвок (+1% год к году).

При этом число иностранных гостей сократилось на 1,2% до 7,8 млн.

Наибольшее снижение показали туристы из США — минус 3,2% (1,96 млн прибытий за восемь месяцев).

США остаются ведущим зарубежным рынком для немецкого туризма.

Причины и прогноз

По данным Германского национального туристического офиса (DZT), спад связан с экономическими факторами — в том числе со снижением доверия потребителей в США и невыгодным валютным курсом, делающим поездки в Европу дороже.

Глава DZT Петра Хедорфер добавила, что высокие сборы за использование воздушного пространства Германии также могут сдерживать поток туристов.

Однако предварительные бронирования показывают умеренное восстановление интереса в ближайшие месяцы.