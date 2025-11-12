ГлавнаяГерманияГермания установила туристический рекорд, но гостей стало меньше
Германия установила туристический рекорд, но гостей стало меньше

Рекордні 387,7 мільйона ночівель за дев’ять місяців 2025 року підтверджують силу внутрішнього туризму, хоча приїзди з США зменшились майже на 3%.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Німеччина фіксує рекордний туристичний інтерес, але менше відвідувачів із-за кордону

Германия остаётся одной из самых популярных туристических стран Европы.

По данным Destatis, за первые девять месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 387,7 млн ночёвок, что немного выше рекорда прошлого года (387,6 млн).

Количество ночёвок внутренних туристов выросло на 0,6% до 323,4 млн, в то время как иностранные снизились на 2,9% — до 64,3 млн.

Внутренний рост и падение внешнего потока

В сентябре 2025 года Германия зафиксировала 48,6 млн ночёвок (+1% год к году).

При этом число иностранных гостей сократилось на 1,2% до 7,8 млн.

Наибольшее снижение показали туристы из СШАминус 3,2% (1,96 млн прибытий за восемь месяцев).

США остаются ведущим зарубежным рынком для немецкого туризма.

Причины и прогноз

По данным Германского национального туристического офиса (DZT), спад связан с экономическими факторами — в том числе со снижением доверия потребителей в США и невыгодным валютным курсом, делающим поездки в Европу дороже.

Глава DZT Петра Хедорфер добавила, что высокие сборы за использование воздушного пространства Германии также могут сдерживать поток туристов.

Однако предварительные бронирования показывают умеренное восстановление интереса в ближайшие месяцы.

