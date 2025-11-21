Франция вводит «чёрный список» авиадебоширов и штрафы до €20 000

Франция усиливает меры против пассажиров, которые ведут себя агрессивно, игнорируют требования экипажа или угрожают безопасности полёта. По данным DGAC, в 2024 году зарегистрировано более 1 800 случаев неповиновения и агрессии на борту — рекордное увеличение на 42%.
Министр транспорта Филипп Табаро представил новые санкции, направленные на “малую, но опасную частицу пассажиров, ставящих под угрозу остальных”.
Какие наказания вводятся?
1. Штрафы от €500 до €20 000 за:
– использование электронных устройств в запрещённое время;
– препятствование работе экипажа;
– отказ соблюдать инструкции безопасности;
– агрессивные действия.
2. Запрет на полёты сроком от 6 месяцев до пожизненного
Пассажиры-нарушители будут автоматически вноситься в специальный реестр.
3. Немедленное снятие с рейса и задержание
Экипаж получит право вызывать полицию прямо в самолёт или у ворот посадки.
4. Национальная база “опасных пассажиров”
Доступна всем французским перевозчикам, включая Air France, Transavia и easyJet (в зоне Франции).
Как работает “чёрный список”?
— Система автоматически блокирует покупку билета нарушителем.
— Запрет распространяется и на транзитные рейсы через Францию.
— Внесение в список возможно только по решению суда или прокуратуры.
— Есть право на обжалование.
Сохраняются уголовные санкции
В особо опасных ситуациях (удар члена экипажа, попытка открыть дверь, проникновение в кабину пилотов) предусматриваются:
— до 5 лет лишения свободы,
— штраф до €75 000.
Первые случаи
Уже внесено 12 нарушителей, включая пассажира, который попытался прорваться в кабину пилотов на рейсе Париж — Нью-Йорк летом 2025 года.
Профсоюзы пилотов поддержали меры, указав на “усталость экипажей от постоянных угроз”. Потребительские организации требуют гарантий против ошибок и злоупотреблений.
Франция стала третьей страной Европы с авиационным “чёрным списком”, однако её санкции — самые строгие и комплексные на континенте.