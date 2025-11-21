Франция вводит «чёрный список» авиадебоширов и штрафы до €20 000

Франция усиливает меры против пассажиров, которые ведут себя агрессивно, игнорируют требования экипажа или угрожают безопасности полёта. По данным DGAC, в 2024 году зарегистрировано более 1 800 случаев неповиновения и агрессии на борту — рекордное увеличение на 42%.

Министр транспорта Филипп Табаро представил новые санкции, направленные на “малую, но опасную частицу пассажиров, ставящих под угрозу остальных”.

Какие наказания вводятся?

1. Штрафы от €500 до €20 000 за:

– использование электронных устройств в запрещённое время;

– препятствование работе экипажа;

– отказ соблюдать инструкции безопасности;

– агрессивные действия.

2. Запрет на полёты сроком от 6 месяцев до пожизненного

Пассажиры-нарушители будут автоматически вноситься в специальный реестр.

3. Немедленное снятие с рейса и задержание

Экипаж получит право вызывать полицию прямо в самолёт или у ворот посадки.

4. Национальная база “опасных пассажиров”

Доступна всем французским перевозчикам, включая Air France, Transavia и easyJet (в зоне Франции).

Как работает “чёрный список”?

— Система автоматически блокирует покупку билета нарушителем.

— Запрет распространяется и на транзитные рейсы через Францию.

— Внесение в список возможно только по решению суда или прокуратуры.

— Есть право на обжалование.

Сохраняются уголовные санкции

В особо опасных ситуациях (удар члена экипажа, попытка открыть дверь, проникновение в кабину пилотов) предусматриваются:

— до 5 лет лишения свободы,

— штраф до €75 000.

Первые случаи

Уже внесено 12 нарушителей, включая пассажира, который попытался прорваться в кабину пилотов на рейсе Париж — Нью-Йорк летом 2025 года.

Профсоюзы пилотов поддержали меры, указав на “усталость экипажей от постоянных угроз”. Потребительские организации требуют гарантий против ошибок и злоупотреблений.

Франция стала третьей страной Европы с авиационным “чёрным списком”, однако её санкции — самые строгие и комплексные на континенте.