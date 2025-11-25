Флоренция запрещает любимое занятие туристов: вот что окажется под запретом

Флоренция объявила масштабные ограничения на одно из самых популярных туристических удовольствий — еду на открытом воздухе. Повод — резкое недовольство жителей, которые жалуются, что исторический центр превращается в «лабиринт столиков» и мешает нормальной жизни.

С будущего года на 50 исторических улицах и площадях будет полностью запрещено размещать столики на улице, ещё на 70 локациях введут строгие ограничения: запреты на большие зонты, ограждения и массивные конструкции, сообщает The Times.

Однако решение вызвало недовольство у всех сторон:

• местные жители считают, что меры недостаточны — улицы остаются перегруженными, а проходы между столами напоминают «полосу препятствий»;

• рестораторы опасаются серьёзных потерь. Для многих тратторий уличные места — ключевой источник дохода, а запрет может отправить туристов к фастфуду и сетевым кафетериям.

Владельцы небольших ресторанов уверяют: переход к обслуживанию только в помещении сильнее всего ударит по аутентичным семейным заведениям. Но власти настаивают: ограничения необходимы, чтобы «защитить общественные пространства и флорентийское наследие» и вернуть жителям нормальные условия жизни.

Запрет коснётся самых известных мест города, включая Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio и Piazzale degli Uffizi.

Пока неизвестно, что будет с крупнейшими площадями — Piazza della Signoria, Santa Maria Novella, Pitti и Repubblica. Решение обещают принять до конца года.