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Туризм

Европейцы устали ждать и планировать путешествия

Евгений Подольский

Согласно последнему исследованию Европейской комиссии по путешествиям (ETC), опрошенные европейские путешественники проявляют большую уверенность в планировании тур поездок, но, прежде всего, они выглядят достаточно спокойными. Желание путешествовать остается сильным, и европейцы присматриваются к путешествиям на конец года.

Хотя только 66% европейцев планируют путешествие до марта 2022 года, впервые за год планы поездок равномерно распределяются в течение следующих шести месяцев. Предпочтительные направления — Испания и Италия (9%), Франция (8%) и Греция (7%).

В то время как ограничения, связанные с пандемией, становятся новой нормой, «готовые к путешествию» европейцы более полны решимости придерживаться своих планов поездок (+ 39% по сравнению с предыдущим опросом), а не ждать или откладывать.

Хотя желание путешествовать снова сильно, бронирование в последнюю минуту никуда не уходящая тенденция.

Только 29% европейцев, планирующих поездки на октябрь или ноябрь, полностью забронировали поездку. Эта цифра составляет 15% среди тех, кто отправится в путешествие позже в 2021 году.

Еще один интересный показатель из опроса заключается в том, что более 50% европейцев, которые «готовы путешествовать», теперь более уверены в полетах (на 13% больше, чем в предыдущем опросе).

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