Европа вводит новые туристические налоги: как изменятся поездки в Испанию, Грецию и Италию в 2025 году

В 2025 году ведущие туристические страны Европы — Испания, Греция, Италия, Франция и Нидерланды — вводят или повышают туристические сборы. Цель — сократить нагрузку на города, страдающие от массового туризма, и направить средства на развитие инфраструктуры и экологические проекты.

Путешественникам, отправляющимся в Средиземноморье, теперь придется оплачивать дополнительные сборы, которые пойдут на поддержание чистоты, транспортных сетей и сохранение культурного наследия.

Италия: новые ставки в Риме и Венеции

Италия, одна из самых посещаемых стран Европы, уже давно взимает налоги за проживание в крупных городах, и в 2025 году ставки вырастут.

В Венеции, где ежедневно бывает до 80 000 туристов, сохраняется входной сбор в 5 евро для однодневных посетителей (с 8:30 до 16:00 в пиковые дни). Онлайн-бронирование в последний момент обойдется в 10 евро.

Для ночующих гостей налог варьируется от 1 до 5 евро за человека в сутки в зависимости от категории жилья и сезона. Средства направляются на сохранение инфраструктуры и развитие устойчивого туризма.

Франция и Нидерланды: налоги на благоустройство городов

Во Франции действует taxe de séjour — налог на проживание, размер которого зависит от категории размещения:

пятизвёздочные отели — около 11,38 евро с человека за ночь

четырёхзвёздочные — 8,45 евро

апартаменты и жильё без классификации — 5 % от стоимости проживания, но не более 15,60 евро

В Нидерландах в 2025 году туристический налог составит 12,5 % от стоимости проживания. В Амстердаме дополнительно взимается фиксированный сбор — 14,50 евро в день. Эти средства идут на развитие транспорта, охрану исторических зданий и благоустройство городов.

Испания и Греция: экологические сборы и налог устойчивого развития

На Балеарских островах Испании действует экологический налог, который зависит от типа размещения и сезона. На Майорке, Ибице и Менорке доходы направляются на охрану природы и улучшение туристических услуг.

В Греции введён «налог устойчивого развития», направленный на борьбу с последствиями изменения климата и стихийных бедствий.

Пятизвёздочные отели и виллы — 15 евро за номер в сутки в высокий сезон

Четырёхзвёздочные — 10 евро

В низкий сезон — 4 евро

На популярных островах, таких как Санторини и Миконос, введён портовый сбор для пассажиров круизов — 20 евро с человека в пик сезона, 12 евро в межсезонье и 4 евро в низкий сезон.

Что это значит для путешественников

Новые налоги — часть европейской стратегии устойчивого туризма. Они помогут сохранить культурное наследие и природные ресурсы регионов. Несмотря на рост расходов, эксперты прогнозируют, что интерес к путешествиям по Средиземноморью останется стабильно высоким: Испания, Италия и Греция по-прежнему будут символами отдыха и европейского стиля жизни.