Названы лучшие города Европы для путешествий без автомобиля

Афины признаны лучшим городом Европы для туристов, предпочитающих обходиться без машины. По данным исследования гостиничной группы Accor, греческая столица набрала 99,75 из 100 баллов, опередив Мюнхен и Лиссабон.

Эксперты оценивали европейские города по уровню пешеходной доступности, удобству общественного транспорта и близости ключевых достопримечательностей. Афины получили высокие оценки благодаря большой пешеходной зоне вокруг Акрополя, откуда легко дойти до районов Плака, Монастираки и Псири.

К морю можно добраться на трамвае, в аэропорт — на метро. Город имеет четыре крупных железнодорожных узла и получил 97% за комфорт и доступность общественного транспорта.

Топ городов

Мюнхен — 97,7 балла: быстрый доступ из аэропорта в центр, развитая сеть трамваев и метро.

Лиссабон — 91,28 балла: максимальное разнообразие транспорта — от метро до речных паромов.

София — 88,16 балла: удобные пешеходные маршруты и доступный общественный транспорт.

Гамбург — 87,12 балла: просторные пешеходные зоны и разнообразные виды транспорта.

В рейтинг также вошли Вена, Порту, Цюрих и Лион.

Советы DIP: лучшие места для прогулок в Афинах

Акрополь и Парфенон

Древняя Агора

Музей Акрополя

Плака и Монастираки

Площадь Синтагма

Национальный археологический музей

Храм Зевса Олимпийского

Стадион Панатинаикос

Холм Ликавитос

Афины — один из самых удобных городов Европы для пешего туризма: компактный, атмосферный и отлично связанный транспортом.