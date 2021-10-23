Это ужас, каждый пытается тебя обмануть: туристы забросали Египет негативными отзывами

Отдых в Египте стал «намного хуже», чем до его закрытия, и «абсолютно каждый пытается тебя обмануть» — такой «итог» отзывов туристов опубликовал «Рамблер». Среди основных претензий — попытка нажиться на туристах везде, причем не только со стороны уличных торговцев, но и в гостиницах; несоответствие услуг заявленным и отсутствие сервиса, при этом очень дорогие цены.

Ранее DIP писал о другом истории обмана в Египте: «Обман туристов на каждом шагу: махинации ждут отдыхающих в Египте».

«На людей славянской внешности все смотрят как на мешок с деньгами. Больше никогда не вернемся в эту страну. Европейскому человеку сложно понять этот менталитет, общение с арабами под конец отпуска вызвало уже не просто вопрос, а какой-то непреодолимый гнев », — заявляют туристы. По их словам, что-нибудь «впарить» стараются не только на улице, но и в гостиницах — речь идет о дорогих экскурсии. «Египет показался мне просто адом, где абсолютно каждый пытается тебя обмануть, взять с тебя в тридорого за отвратительный сервис, некачественную пищу, ужасного качества товары», — страдают туристы (орфография сохранена), пишет «Турпром».

Среди советов «бывалых» — внимательно изучить цены на экскурсии, торговаться, оплачивать все так, чтобы не нужна была сдача, а если кто-то начинает приставать, то пригрозить человеку полицией. Ее нищие на улицах, продавцы и таксисты действительно боятся.

Что касается сервиса — здесь у туристов тоже жалоба на жалобе. «Отель вообще не тянет на 5 звезд. На экскурсии заставляли ехать, а тем кто отказывался говорили, что они нас запомнят. А потом у людей пропадали на пляже полотенца, за которые потом нужно было платить по 20 долларов. При этом некоторые отели уборка игнорируют, белье не меняют, бесплатные рестораны не работают, а шведский стол «оставляет желать лучшего».

Цены при этом немалые — как заявляют туристы, тур на четырех человек, то есть на семью с двумя детьми может обойтись 90000 грн. на 10 дней. Еще одна туристка пожаловалась, что 6 дней и 7 ночей на одного человека обошлись ей в 25 000 гривен, при этом сервис оказался из вышеназванных. «Очень недовольна, за такие деньги, могла бы слетать в другое место, и в другой отель. Впечатление оставили крайне негативные. По сравнению с тем, что было раньше, отдых в Хургаде изменился кардинально, стал гораздо хуже», — заявила« пострадала».