«Это не должно стоить 600 долларов»: в Турции обсуждают увеличения стоимости отдыха

Как только на турецких курортах начинает расти поток туристов, тут же раздаются голоса местных политиков и функционеров о необходимости увеличения стоимости отдыха в этой стране. Бывший замминистра культуры и туризма Гюман Кызылтан, оценивая перспективы туристического сезона 2022 года, заявил, что «цены, к сожалению, по-прежнему устанавливают иностранные туроператоры».

«В то время как туристический потенциал и качество нашей страны выше, чем у ее конкурентов в Средиземном море, мы продаем это качество дешево уже много лет, – говорит Кызылтан. – Мы должны сами определять наши цены. Это означает, что мы можем использовать свои преимущества». Бывший чиновник очень озабочен, что выросшие в текущем году доходы от продаж в сфере туризма попадут в руки иностранных туроператоров.

Ему вторит председатель Анатолийской товарной биржи Али Чандыр: «Конечно, наши друзья-туристы злятся на нас, когда мы говорим, что продаем ценности нашей страны бесплатно». Али рассуждает о том, что если турист расходует тонну воды и оставляет после себя минимум 25–30 кг отходов, «это не должно стоить 600 долларов». «Благодаря нашим продажам по таким ценам, чтобы спасти настоящее, мы наносим ущерб климату, почве, воздуху, воде наших детей», – говорит Чандыр и призывает «снова приблизиться к тысяче долларов», имея в виду доход от одного туриста.

Так или иначе, прибыль от летней Турции-2022 получат и туроператоры, и отельеры, и весь туристический сектор. А разговоры о том, что «мы продешевили», являются неотъемлемой частью турецкого политического ландшафта и свидетельствуют об очередном подъеме турбизнеса. Реальность же такова, что массовый туризм в Турции с большими объемами доходов возможен лишь при сбалансированной ценовой политике и неразрывности существующей цепочки продаж и предоставления услуг, от местного бизнеса до крупных международных туроператоров. Все участники процесса это прекрасно понимают, что не мешает людям вне отрасли пытаться зарабатывать на этом политические очки.