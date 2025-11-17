Эти пять направлений могут стать следующими жертвами массового туризма: успейте посетить их, пока толпы ещё не заполонили улицы

Когда популярность превращается в угрозу

Мировой туризм достиг допандемического уровня, но потоки распределены крайне неравномерно. Некоторые страны испытывают колоссальную нагрузку на инфраструктуру, экологию и жизнь местных жителей. Эксперты, с исследованием которых ознакомился DIP, выделили пять направлений, стоящих на грани овертуризма.

Что такое индекс сверхтуризма

Индекс, разработанный Evaneos и Roland Berger, оценивает 70 туристических стран по шкале от 1 до 5. В расчёт входят:

доля туризма в ВВП (у уязвимых стран — до 28%);

плотность туристов на 1 км² (до 240 человек);

деградация инфраструктуры и природных зон.

Самыми уязвимыми оказались:

Вьетнам, Марокко, Исландия, Египет и Албания.

Вьетнам: «новый Таиланд»

Индекс: 3,0

Туристы в 2024: 17,5 млн иностранцев (+39,5%)

Вьетнам стремительно развивается, и это приводит к перегрузке популярных зон:

Халонг — до 6 млн гостей в год, экосистема заливов страдает от лодочного трафика;

Фукуок — за несколько лет превратился из тихого острова в плотно застроенный курорт.

Тем не менее, в стране остаются уникальные и менее посещаемые локации — Хюэ, центральные провинции, небольшие города к югу от Хойана.

Марокко: «туристический бум — как дилемма»

Индекс: 3,1

2024 год: 17,4 млн туристов (+20%)

Марокко активно развивает новые аэропорты и курорты, что увеличивает турпоток. Но появляются серьёзные проблемы:

Марракеш и Фес уже перегружены;

рост цен бьёт по местным жителям;

страна переживает тяжёлый водный дефицит.

Тем не менее, вдали от туристических центров Марокко сохраняет подлинность — берберские деревни, Атласские горы, тихие города.

Исландия: страна, утратившая статус «тайного места»

Индекс: 2,9

Плотность туризма: 5,2 туриста на жителя

Исландия стала популярным транзитным узлом между США и Европой. Власти отвечают ростом налогов:

гостиницы — 600 ISK (~4,24 €) за номер;

круизные пассажиры — 1000 ISK (~7,06 €).

Тем не менее, север и восток страны остаются спокойными, особенно вне сезона.

Египет: массовый туризм усиливается

Индекс: 2,7

2024 год: 15,78 млн туристов (+6%)

Поток растёт везде — от курортов Красного моря до исторических центров. Туризм остаётся ключевым источником валюты, поэтому ограничений пока не планируется. В результате инфраструктура популярных зон испытывает максимальную нагрузку.

Албания: «последняя недорогая Балкания»

2024 год: 11,7 млн туристов (+15,2%)

После перегрева Хорватии и Черногории туристы переключились на Албанию. Последствия уже заметны:

аренда в Тиране выросла до 300–800 € за небольшие квартиры;

за год цены увеличились на 10–20%.

Эксперты считают, что Албания в ближайшие годы повторит путь своих соседей — рост цен и активную застройку.