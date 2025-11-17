Эти пять направлений могут стать следующими жертвами массового туризма: успейте посетить их, пока толпы ещё не заполонили улицы

Когда популярность превращается в угрозу
Мировой туризм достиг допандемического уровня, но потоки распределены крайне неравномерно. Некоторые страны испытывают колоссальную нагрузку на инфраструктуру, экологию и жизнь местных жителей. Эксперты, с исследованием которых ознакомился DIP, выделили пять направлений, стоящих на грани овертуризма.
Что такое индекс сверхтуризма
Индекс, разработанный Evaneos и Roland Berger, оценивает 70 туристических стран по шкале от 1 до 5. В расчёт входят:
-
доля туризма в ВВП (у уязвимых стран — до 28%);
-
плотность туристов на 1 км² (до 240 человек);
-
деградация инфраструктуры и природных зон.
Самыми уязвимыми оказались:
Вьетнам, Марокко, Исландия, Египет и Албания.
Вьетнам: «новый Таиланд»
Индекс: 3,0
Туристы в 2024: 17,5 млн иностранцев (+39,5%)
Вьетнам стремительно развивается, и это приводит к перегрузке популярных зон:
-
Халонг — до 6 млн гостей в год, экосистема заливов страдает от лодочного трафика;
-
Фукуок — за несколько лет превратился из тихого острова в плотно застроенный курорт.
Тем не менее, в стране остаются уникальные и менее посещаемые локации — Хюэ, центральные провинции, небольшие города к югу от Хойана.
Марокко: «туристический бум — как дилемма»
Индекс: 3,1
2024 год: 17,4 млн туристов (+20%)
Марокко активно развивает новые аэропорты и курорты, что увеличивает турпоток. Но появляются серьёзные проблемы:
-
Марракеш и Фес уже перегружены;
-
рост цен бьёт по местным жителям;
-
страна переживает тяжёлый водный дефицит.
Тем не менее, вдали от туристических центров Марокко сохраняет подлинность — берберские деревни, Атласские горы, тихие города.
Исландия: страна, утратившая статус «тайного места»
Индекс: 2,9
Плотность туризма: 5,2 туриста на жителя
Исландия стала популярным транзитным узлом между США и Европой. Власти отвечают ростом налогов:
-
гостиницы — 600 ISK (~4,24 €) за номер;
-
круизные пассажиры — 1000 ISK (~7,06 €).
Тем не менее, север и восток страны остаются спокойными, особенно вне сезона.
Египет: массовый туризм усиливается
Индекс: 2,7
2024 год: 15,78 млн туристов (+6%)
Поток растёт везде — от курортов Красного моря до исторических центров. Туризм остаётся ключевым источником валюты, поэтому ограничений пока не планируется. В результате инфраструктура популярных зон испытывает максимальную нагрузку.
Албания: «последняя недорогая Балкания»
2024 год: 11,7 млн туристов (+15,2%)
После перегрева Хорватии и Черногории туристы переключились на Албанию. Последствия уже заметны:
-
аренда в Тиране выросла до 300–800 € за небольшие квартиры;
-
за год цены увеличились на 10–20%.
Эксперты считают, что Албания в ближайшие годы повторит путь своих соседей — рост цен и активную застройку.