ГлавнаяАлбанияЭти пять направлений могут стать следующими жертвами массового туризма: успейте посетить их,...
АлбанияЕгипетМарокко

Эти пять направлений могут стать следующими жертвами массового туризма: успейте посетить их, пока толпы ещё не заполонили улицы

Експерти попереджають: В’єтнам, Марокко, Ісландія, Єгипет та Албанія стрімко рухаються до перенасичення туристами.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Ці п’ять напрямків можуть стати наступними жертвами масового туризму: встигніть побувати там, поки їх не заполонили натовпи

Когда популярность превращается в угрозу

Мировой туризм достиг допандемического уровня, но потоки распределены крайне неравномерно. Некоторые страны испытывают колоссальную нагрузку на инфраструктуру, экологию и жизнь местных жителей. Эксперты, с исследованием которых ознакомился DIP, выделили пять направлений, стоящих на грани овертуризма.

Что такое индекс сверхтуризма

Индекс, разработанный Evaneos и Roland Berger, оценивает 70 туристических стран по шкале от 1 до 5. В расчёт входят:

  • доля туризма в ВВП (у уязвимых стран — до 28%);

  • плотность туристов на 1 км² (до 240 человек);

  • деградация инфраструктуры и природных зон.

Самыми уязвимыми оказались:
Вьетнам, Марокко, Исландия, Египет и Албания.

Вьетнам: «новый Таиланд»

Индекс: 3,0
Туристы в 2024: 17,5 млн иностранцев (+39,5%)

Вьетнам стремительно развивается, и это приводит к перегрузке популярных зон:

  • Халонг — до 6 млн гостей в год, экосистема заливов страдает от лодочного трафика;

  • Фукуок — за несколько лет превратился из тихого острова в плотно застроенный курорт.

Тем не менее, в стране остаются уникальные и менее посещаемые локации — Хюэ, центральные провинции, небольшие города к югу от Хойана.

Марокко: «туристический бум — как дилемма»

Индекс: 3,1
2024 год: 17,4 млн туристов (+20%)

Марокко активно развивает новые аэропорты и курорты, что увеличивает турпоток. Но появляются серьёзные проблемы:

  • Марракеш и Фес уже перегружены;

  • рост цен бьёт по местным жителям;

  • страна переживает тяжёлый водный дефицит.

Тем не менее, вдали от туристических центров Марокко сохраняет подлинность — берберские деревни, Атласские горы, тихие города.

Исландия: страна, утратившая статус «тайного места»

Индекс: 2,9
Плотность туризма: 5,2 туриста на жителя

Исландия стала популярным транзитным узлом между США и Европой. Власти отвечают ростом налогов:

  • гостиницы — 600 ISK (~4,24 €) за номер;

  • круизные пассажиры — 1000 ISK (~7,06 €).

Тем не менее, север и восток страны остаются спокойными, особенно вне сезона.

Египет: массовый туризм усиливается

Индекс: 2,7
2024 год: 15,78 млн туристов (+6%)

Поток растёт везде — от курортов Красного моря до исторических центров. Туризм остаётся ключевым источником валюты, поэтому ограничений пока не планируется. В результате инфраструктура популярных зон испытывает максимальную нагрузку.

Албания: «последняя недорогая Балкания»

2024 год: 11,7 млн туристов (+15,2%)

После перегрева Хорватии и Черногории туристы переключились на Албанию. Последствия уже заметны:

  • аренда в Тиране выросла до 300–800 € за небольшие квартиры;

  • за год цены увеличились на 10–20%.

Эксперты считают, что Албания в ближайшие годы повторит путь своих соседей — рост цен и активную застройку.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал