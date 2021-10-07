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Египет запустит мобильное приложение, которое поможет сберечь деньги туристов

Евгений Подольский

6 октября министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энани провел совещание, на котором обсуждались последние обновления мобильного приложения, которое министерство намерено запустить в ближайшее время для продвижения египетских туристических направлений на местном и международном уровнях.

В ходе встречи были рассмотрены проекты первой фазы приложения. Цель приложения — познакомить египетских и иностранных туристов с различными видами деятельности, продуктами и достопримечательностями, а также с культурными, художественными, экологическими и морскими мероприятиями бесчисленных египетских туристических направлений.

Эта услуга значительно облегчит любому человеку, желающему провести отпуск в Египте, поиск подходящего места, отвечающего его потребностям, поскольку она собирает все уникальные туристические направления в Египте в одном месте, экономя время и усилия, необходимые для ручного поиска нужного направления.

Приложение также обеспечит электронное бронирование билетов на посещение некоторых музеев и археологических объектов в качестве первого этапа подготовки к включению остальных объектов.

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