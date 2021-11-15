Египет запустит мобильное приложение для продвижения туризма и услуг

Министр туризма и древностей Халед аль-Анани заявил, что его министерство работает над поддержкой и поощрением ответственного и устойчивого экологического туризма в соответствии с новыми мировыми тенденциями туризма.

Анани сказал, что министерство собирается запустить мобильное приложение для рекламы египетских туристических мест на местном и глобальном уровне, что станет большим подспорьем для туристов.

Министр сказал, что египетское правительство также проведет много больших праздников в разных египетских губернаторствах в течение следующего периода.

Анани объяснил, что эти празднования начнутся с грандиозного празднования, которое пройдет в мухафаге Луксор с целью популяризации и освещения ее туристической и археологической составляющих, а также усилий, приложенных к развитию туристической инфраструктуры.

Он добавил, что его министерство запускает рекламные кампании через социальные сети и организует ознакомительные поездки для старших медиа-профессионалов, журналистов и мировых знаменитостей, а также принимает многих блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях из разных стран мира.

Министерство также организует визиты послов арабских и иностранных государств в Египет. Программа устойчивого развития 2030 года направлена ​​на укрепление лидерства Египта как основного современного и устойчивого туристического направления, что способствует укреплению национальной экономики страны.

Обладая богатыми и разнообразными природными, археологическими ресурсами и компонентами, Египет хорошо подготовлен к приему туристов из разных стран мира.