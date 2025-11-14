ГлавнаяТуризмДвое детей погибли от пищевого отравления в туристическом районе Стамбула
ТуризмТурция

Двое детей погибли от пищевого отравления в туристическом районе Стамбула

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Двоє дітей померли від харчового отруєння у туристичному районі Стамбула

В одном из самых популярных туристических кварталов Стамбула — Ортакёе — произошла трагедия: двое маленьких детей, отдыхавших с родителями, скончались после тяжёлого пищевого отравления. Их родители находятся в реанимации. Об этом сообщили турецкие медиа и представители Министерства здравоохранения Турции.

По словам провинциального директора здравоохранения Стамбула Абдуллы Эмре Гюнера, дети — в возрасте 6 и 3 лет — не выжили, несмотря на все усилия медиков.

«Родители по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии», — заявил он в социальной сети X, добавив, что начато официальное расследование инцидента.

Что произошло?

По данным канала NTV, семья — выходцы из Германии, где проживает крупная турецкая диаспора. Они находились в Турции на отдыхе.

Местные СМИ сообщают, что причиной отравления могли стать мидии и фаршированные картофелины, купленные у уличного продавца в туристической зоне.

После употребления еды все четверо почувствовали себя плохо и были срочно доставлены в больницу, где медики диагностировали признаки тяжёлой интоксикации.

Расследование продолжается

Стамбульская дирекция здравоохранения подтвердила, что проводится проверка:

  • источника купленных продуктов,

  • точки уличной торговли,

  • условий хранения и приготовления еды.

Пищевые отравления, связанные с уличной едой, периодически фиксируются в крупных туристических городах Турции, однако столь тяжёлые случаи — крайне редки.

Следователи также выясняют, могло ли быть нарушено санитарное законодательство или использоваться опасное сырьё, включая некачественные морепродукты.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал