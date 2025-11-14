Двое детей погибли от пищевого отравления в туристическом районе Стамбула

В одном из самых популярных туристических кварталов Стамбула — Ортакёе — произошла трагедия: двое маленьких детей, отдыхавших с родителями, скончались после тяжёлого пищевого отравления. Их родители находятся в реанимации. Об этом сообщили турецкие медиа и представители Министерства здравоохранения Турции.

По словам провинциального директора здравоохранения Стамбула Абдуллы Эмре Гюнера, дети — в возрасте 6 и 3 лет — не выжили, несмотря на все усилия медиков.

«Родители по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии», — заявил он в социальной сети X, добавив, что начато официальное расследование инцидента.

Что произошло?

По данным канала NTV, семья — выходцы из Германии, где проживает крупная турецкая диаспора. Они находились в Турции на отдыхе.

Местные СМИ сообщают, что причиной отравления могли стать мидии и фаршированные картофелины, купленные у уличного продавца в туристической зоне.

После употребления еды все четверо почувствовали себя плохо и были срочно доставлены в больницу, где медики диагностировали признаки тяжёлой интоксикации.

Расследование продолжается

Стамбульская дирекция здравоохранения подтвердила, что проводится проверка:

источника купленных продуктов,

точки уличной торговли,

условий хранения и приготовления еды.

Пищевые отравления, связанные с уличной едой, периодически фиксируются в крупных туристических городах Турции, однако столь тяжёлые случаи — крайне редки.

Следователи также выясняют, могло ли быть нарушено санитарное законодательство или использоваться опасное сырьё, включая некачественные морепродукты.