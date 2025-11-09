Две испанские деревни вошли в число лучших туристических направлений мира

Испания вновь подтверждает свой статус страны с сильными традициями экологичного и сельского туризма.

Организация UN Tourism включила деревни Агаэте на Канарских островах и Эсхарай в регионе Ла-Риоха в список «Лучших туристических деревень мира — 2025».

Эта награда присуждается сообществам, которые сохраняют природное и культурное наследие, предлагая путешественникам подлинные местные впечатления.

На севере острова Гран-Канария расположено Агаэте — место, где вулканические пейзажи сочетаются с морскими традициями и мягким климатом круглый год. Прогулки по прибрежным тропам, порт Пуэрто-де-лас-Ньевес и местная культура создают атмосферу спокойствия и аутентичности.

Эсхарай, в свою очередь, славится старинной архитектурой, гастрономией и природными окрестностями.

Расположенный у подножия гор Сьерра-де-ла-Деманда, он идеально подходит для отдыха на природе, пеших маршрутов и дегустации риоханских вин.

Обе деревни символизируют истинную Испанию — ту, где традиции, культура и устойчивое развитие идут рука об руку, предлагая путешественникам уникальные, живые впечатления.