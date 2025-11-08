Дом-музей Ататюрка в Салониках вновь откроется после масштабной реставрации

Дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка в Салониках, где родился основатель современной Турецкой Республики, вновь распахнет двери 10 ноября 2025 года после завершения полномасштабной реставрации, сообщает Генеральное консульство Турции в Салониках со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Открытие приурочено к 87-й годовщине со дня смерти Ататюрка и станет важным культурным событием, объединяющим историческую память и современное осмысление наследия великого реформатора.

Воссоздание духа эпохи

Проект реставрации реализован совместно Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) и греческими властями. Цель — вернуть дому его аутентичный облик, основанный на архивных снимках и оригинальных архитектурных решениях.

Мастера тщательно восстановили деревянные двери, окна, потолки и полы, характерные для позднего османского периода, в котором родился Ататюрк.

Также полностью обновлено дворовое пространство и электрические системы, что делает музей современным и безопасным для посетителей.

Обновленная экспозиция

На трёх этажах дома теперь представлена новая экспозиция, рассказывающая о ранних годах жизни Мустафы Кемаля, истории его семьи и культурной атмосфере Салоник конца XIX века.

Часть выставки посвящена этнографическому наследию региона, позволяя посетителям глубже понять, в каком мире формировался будущий лидер Турции.

Возобновление работы музея не только возвращает к жизни важный исторический объект, но и подчеркивает культурное взаимодействие между Грецией и Турцией, объединяя прошлое и настоящее через память.