Добро пожаловать в наш список Best in Travel 2022

В конце 2021 года мы рады представить вам полный список Best in Travel 2022 — совершенно новый набор направлений для нового года путешествий.

Эти направления охватывают весь земной шар и позволяют вам, путешественнику, испытать самые разнообразные захватывающие дух впечатления — от похода по фьордам в Исландии до показа мод от начинающего дизайнера в Нигерии. Тщательно отобранный нашими редакторами, наш список призван вдохновить и взволновать вас, а также помочь воплотить в реальность ваши мечты о путешествии 2022 года.

Конечно, мы живем в сложном туристическом ландшафте. Поскольку глобальная пандемия продолжает оказывать влияние на постоянно меняющиеся места по всему миру, мы прилагаем все усилия, чтобы найти баланс между путешествиями и безопасностью, и чувство осторожности наряду с бесконечным чувством жажды странствий. Поэтому наш список 2022, который приведен ниже в полном объеме, является как списком на будущее, так и списком для посещения прямо сейчас.

В ближайшие месяцы, когда мир продолжит возвращаться к путешествиям, мы представим целую серию новых историй, видеоинтервью и руководств о том, как превратить наш список Best in Travel в реальность вашего путешествия, будь то в 2022 году или в будущем.

А пока вот полный список:

Лучшие страны

1. Острова Кука

2. Норвегия

3. Маврикий

4. Белиз

5. Словения

6. Ангилья

7. Оман

8. Непал

9. Малави

10. Египет

Лучшие регионы

1. Вестфьорды, Исландия

2. Западная Вирджиния, США

3. Сишуанбаньна, Китай

4. Побережье наследия Кента, Великобритания

5. Пуэрто-Рико

6. Сикоку, Япония

7. Пустыня Атакама, Чили

8. Сценический край, Австралия

9. Остров Ванкувер, Канада

10. Бургундия, Франция

Лучшие города

1. Окленд, Новая Зеландия

2. Тайбэй, Тайвань

3. Фрайбург, Германия

4. Атланта, США

5. Лагос, Нигерия

6. Никосия/Лефкосия, Кипр

7. Дублин, Ирландия

8. Мерида, Мексика

9. Флоренция, Италия

10. Кёнджу, Южная Корея