Для туризма Турции начался период упадка: виновный уже найден, и это совсем не ковид

Возвращение российского турпотока в Египет и особенно открытие чартеров на курорты страны Пирамид явилось главным разочарованием для турецких отелей.

Хотя сокращение до минимума российского турпотока в Турцию в связи с концом летнего туристического сезона было ожидаемо, турецкие туристические СМИ с разочарованием констатируют: украинцы и россияне, желающие провести новогодние каникулы за границей, направлялись в Египет, а вовсе не в Турцию, и именно в связи с запуском чартерных рейсов, а также из-за более дешевой цены туров в Египет чем в Турцию — практически на 40-50%.

Напомним, последние десять дней декабря количество туристов в Египте достигнет пика, в результате отелей им может не хватить. Такое предупреждение озвучил в интервью агентству Аль-Ватан Атеф Абдель Латиф, член Ассоциации инвесторов по туризму Южного Синая. Подробности читайте по ссылке.

Несмотря на то, что у Шарм-эль-Шейха и Хургады в ноябре был большой дефицит мест в отелях, спрос превышал предложение и на данный момент продолжают превышать, украинские и российские туроператоры заявляют, что Египет занимает первое место среди направлений отдыха в ноябре и декабре. .

Турция отошла на второй план и «сражается» уже с Доминиканой. За ними в рейтинге преимуществ следуют Куба и Объединенные Арабские Эмираты.