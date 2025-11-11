ГлавнаяИталияДельфин Мимо радует туристов в Венеции, но вызывает тревогу у биологов
Дельфин Мимо радует туристов в Венеции, но вызывает тревогу у биологов

Мімо регулярно з’являється біля площі Сан-Марко, привертаючи увагу туристів, однак експерти побоюються за його безпеку через інтенсивний рух човнів.

Глеб Парфененко
Дельфін Мімо став зіркою у Венеції, але викликає занепокоєння серед біологів

Во Венеции появился неожиданный “житель” — дельфин по кличке Мимо, который стал настоящей достопримечательностью. Его регулярно видят в лагуне у площади Сан-Марко, где он привлекает толпы туристов, сообщает Reuters.

Дельфины — редкость в водах города, включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Последний раз их наблюдали в марте 2021 года, во время локдауна, когда движение лодок в лагуне было минимальным.

По словам морского биолога Луки Миццана, директора Природоведческого музея Венеции, Мимо, вероятно, заплыл в лагуну в конце июня в поисках пищи. Несмотря на оживлённый морской трафик, дельфин умело избегает водных автобусов, такси и гондол, оставаясь спокойным даже в самых шумных районах.

«Необычно то, что он не уплывает, даже когда поест, — отметил Миццан в интервью телеканалу RAI. — Он словно привык к городу».

С приближением зимы, когда рыбы в лагуне становится меньше, Мимо, по прогнозам биологов, сам вернётся в открытое море. Насильно вывести его из вод Венеции пока невозможно.

