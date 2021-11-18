Даны советы туристам, как определить ненадежность турфирмы во время первого посещения

Очень часто можно услышать, что рынок покидают некоторые туристические фирмы. Обычно их закрытие не проходит безболезненно. Так либо по другому от этого могут пострадать клиенты туроператора. Чтобы не испортить себе отпуск и потерять деньги, стоит заранее убедиться в надежности компании. Как? Об этом речь пойдет ниже.

Дешевые путевки

Любому человеку следует насторожить предложения, стоимость которых намного ниже, чем у конкурентов. Несомненно, фирма может предлагать два-три варианта горящих путевок, однако регулярные туры по в разы меньшей стоимости должны насторожить клиента и заставить его задуматься о том, не является ли это аферой.

Регистр и другие объединения

Туристические компании должны входить не только в Единый реестр туроператоров. Многие из них находятся также в различных отраслевых объединениях, в которые входит Ассоциация туроператоров Украины. Это гарантирует надежность компании.

Критерии выбора туроператора

Вот основные моменты, на которые следует обратить свое внимание:

опыт и время работы на рынке. Чем более длительный период времени туристическая фирма существует, тем большее доверие она вызывает;

размер финансовых гарантий. Именно от этого показателя зависит возможность вернуть клиентам потраченные на тур деньги в том случае, если возникли какие-то непредвиденные обстоятельства;

авторитет и репутация компании. Эти показатели наиболее важны. Наличие положительных отзывов, удачно проведенные сделки, выгодные предложения, индивидуальный подход к клиентам и умение отстоять их интересы – все это внушает путешественникам большее доверие.

Параметры оценки туристических компаний

Рейтинг туристических операторов определяется по нескольким показателям. Сначала необходимо определить, как долго находится на рынке компания, а также какие услуги она предоставляет.

Вот основные ориентиры:

Большими считаются туристические фирмы, имеющие большие активы. Такая компания может предложить множество отечественных и зарубежных направлений туристам. Важно отметить, что количество стран не должно влиять на качество предоставляемых услуг; Второй этап – оценка рейтинга услуг и надежности туристической фирмы. Не стоит отправляться в путешествие, руководствуясь только буклетом, предложенным менеджером в офисе продаж. Нередки случаи, когда качество предоставляемых услуг значительно ниже, чем это заявлено. Такие нюансы возникают чаще всего у новых неопытных туроператоров или мошенников со стажем. Именно поэтому следует заранее проверять рейтинг компании; Необходимо обратить внимание на места, где имеется большой наплыв туристов, что говорит о востребованности этого направления; Предоставление дополнительных услуг: выдача страховки, оформление визы, бронирование номера в отеле. Предпочтение следует отдать той компании, которая имеет наибольшее количество положительных отзывов.

Банкротство туристических фирм

Туристические фирмы банкротятся с пугающей скоростью.

Мелкие исчисляются десятками, а большие – от трех до десяти закрытий в год. Не все компании могут выдерживать столь обширную конкуренцию, как в туристическом бизнесе.

Некоторые направления не очень востребованы, поэтому новые фирмы не справляются с напором уже раскрутившихся конкурентов. Часть направлений закрывается, а новые предложения вызывают ужас среди путешественников.