Чёрный список 2026: 8 мест, куда туристам лучше не ехать

8 мест из «черного списка» Fodor’s на 2026 год: куда туристам советуют не ехать и почему
Путеводитель Fodor’s назвал направления, которые страдают от массового туризма и, по мнению экспертов, нуждаются в передышке
Известное тревел-издание Fodor’s опубликовало свой ежегодный «No List» — перечень мест, которые в 2026 году рекомендуют временно исключить из планов путешествий. Речь не о бойкоте и не о формальном запрете, а о попытке привлечь внимание к направлениям, где туристический поток оказывает «невыносимое давление» на природу и местных жителей.
Все больше регионов сталкиваются с последствиями чрезмерного туризма: экологическими проблемами, перегрузкой инфраструктуры, ростом арендной платы, дефицитом жилья, увеличением выбросов парниковых газов. По сути, Fodor’s напоминает: ни переполненные города, ни замусоренные ландшафты не приносят удовольствия — ни туристам, ни тем, кто там живёт.
В список 2026 года вошли восемь направлений, которым, по мнению Fodor’s, пора дать передышку:
-
Антарктида
-
Канарские острова, Испания
-
Национальный парк Глейшер, Монтана, США
-
Изола Сакра, Италия
-
Регион Юнгфрау, Швейцария
-
Мехико, Мексика
-
Момбаса, Кения
-
Монмартр, Париж
Почему именно эти места?
Антарктида
Континент, долгое время остававшийся территорией научных экспедиций, превратился в модное направление для состоятельных путешественников. Несмотря на ограничения для крупных круизных лайнеров, растёт число небольших экспедиционных судов и частных яхт. Эксперты предупреждают: хрупкая полярная экосистема не рассчитана на постоянный поток туристов, и Антарктида «не должна быть очередным пунктом в списке желаний».
Канарские острова, Испания
Мягкий климат и вулканические ландшафты сделали Канары круглогодичным курортом. Но вместе с успехом пришли протесты местных жителей: рост арендной платы, риск дефицита воды, застройка побережья и вытеснение местного населения турбизнесом стали острыми социальными темами.
Национальный парк Глейшер, США
«Корона континента» известна ледниками и альпийскими озёрами, но именно здесь особенно заметны последствия изменения климата: ледники тают вдвое быстрее среднемирового уровня, и, по оценкам, к 2030 году могут почти исчезнуть. Одновременно растёт число посетителей, что приводит к пробкам, мусору, вырубке троп из-за пожаров и росту углеродного следа.
Изола Сакра, Италия
Небольшой остров недалеко от Рима привлекает ценителей истории своими античными некрополями. Однако планы строительства крупного туристического порта вызывают опасения. Экологи говорят о риске прибрежной эрозии, разрушения экосистем и необратимых изменений береговой линии.
Регион Юнгфрау, Швейцария
Район знаменитых вершин Айгер, Мёнх и Юнгфрау уже несколько лет испытывает перегрузку. Инфраструктура не справляется: нехватка парковок, переполненные тропы, дефицит доступного жилья для местных жителей. В итоге растёт напряжённость между туристической индустрией и теми, кто живёт в регионе круглый год.
Мехико, Мексика
Столица Мексики, культурный и гастрономический центр, сегодня сталкивается с джентрификацией. Рост краткосрочной аренды и приток удалённых работников ведут к росту цен на жильё и вытеснению местных жителей из традиционных кварталов. Меняется социальная структура и размывается культурная идентичность районов.
Момбаса, Кения
Популярный пляжный город на побережье Индийского океана страдает от загрязнения воды, дефицита ресурсов, роста безработицы и преступности. Массовый туризм приносит доход, но без грамотного управления усиливает социальные и экологические проблемы, включая ущерб морским экосистемам.
Монмартр, Париж
Бывший квартал художников и богемы сегодня превратился в одну из самых посещаемых точек Парижа — иногда даже более оживлённую, чем район Эйфелевой башни. Высокие цены на аренду, толпы туристов и засилье сувенирных магазинов ведут к исчезновению местной жизни и превращению Монмартра в «декорацию».
Fodor’s отдельно отмечает: о проблемах Венеции и Барселоны говорят постоянно, в то время как другие направления, не менее перегруженные, остаются в тени информационного поля, хотя именно они нуждаются в срочных мерах.
DIP напоминает: популярные направления с высоким уровнем воровства и мошенничества
Массовый туризм нередко создаёт питательную среду для карманников и мошенников. В ряде городов преступники буквально «пасутся» там, где больше всего туристов. Среди таких направлений:
-
Барселона, Испания — Рамбла, Готический квартал, пляжи
-
Рим, Италия — навязчивая «помощь» с билетами, «подарки» с последующим требованием оплаты
-
Париж, Франция — карманники у Эйфелевой башни, в метро, у Лувра
-
Прага, Чехия — фейковые такси, невыгодный обмен и «туристические» цены в барах
-
Буэнос-Айрес, Аргентина — уличные кражи и аферы с банковскими картами
-
Рио-де-Жанейро, Бразилия — риск ограбления на пляжах и в общественном транспорте
-
Мехико, Мексика — карманники, небезопасные районы и недобросовестные такси
-
Каир, Египет — завышенные цены, поддельные билеты, агрессивные торговцы
-
Марракеш, Марокко — навязчивые «гида» и «помощники» на рынках
-
Хошимин, Вьетнам — кражи в людных местах, на рынках и автобусных станциях
Чтобы снизить риски, туристам стоит:
-
внимательно относиться к личным вещам
-
не носить крупные суммы наличных и дорогие гаджеты на виду
-
использовать поясные сумки или внутренние карманы
-
с осторожностью относиться к «бескорыстной помощи» незнакомцев
-
заранее узнавать о типичных схемах мошенничества в конкретной стране
-
пользоваться только лицензированными такси и проверенными сервисами
-
избегать небезопасных районов ночью
Информированный турист — не гарантия абсолютной безопасности, но серьёзная заявка на те самые «хорошие впечатления вместо проблем».