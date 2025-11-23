Чёрный список 2026: 8 мест, куда туристам лучше не ехать

8 мест из «черного списка» Fodor’s на 2026 год: куда туристам советуют не ехать и почему

Путеводитель Fodor’s назвал направления, которые страдают от массового туризма и, по мнению экспертов, нуждаются в передышке

Известное тревел-издание Fodor’s опубликовало свой ежегодный «No List» — перечень мест, которые в 2026 году рекомендуют временно исключить из планов путешествий. Речь не о бойкоте и не о формальном запрете, а о попытке привлечь внимание к направлениям, где туристический поток оказывает «невыносимое давление» на природу и местных жителей.

Все больше регионов сталкиваются с последствиями чрезмерного туризма: экологическими проблемами, перегрузкой инфраструктуры, ростом арендной платы, дефицитом жилья, увеличением выбросов парниковых газов. По сути, Fodor’s напоминает: ни переполненные города, ни замусоренные ландшафты не приносят удовольствия — ни туристам, ни тем, кто там живёт.

В список 2026 года вошли восемь направлений, которым, по мнению Fodor’s, пора дать передышку:

Антарктида

Канарские острова, Испания

Национальный парк Глейшер, Монтана, США

Изола Сакра, Италия

Регион Юнгфрау, Швейцария

Мехико, Мексика

Момбаса, Кения

Монмартр, Париж

Почему именно эти места?

Антарктида

Континент, долгое время остававшийся территорией научных экспедиций, превратился в модное направление для состоятельных путешественников. Несмотря на ограничения для крупных круизных лайнеров, растёт число небольших экспедиционных судов и частных яхт. Эксперты предупреждают: хрупкая полярная экосистема не рассчитана на постоянный поток туристов, и Антарктида «не должна быть очередным пунктом в списке желаний».

Канарские острова, Испания

Мягкий климат и вулканические ландшафты сделали Канары круглогодичным курортом. Но вместе с успехом пришли протесты местных жителей: рост арендной платы, риск дефицита воды, застройка побережья и вытеснение местного населения турбизнесом стали острыми социальными темами.

Национальный парк Глейшер, США

«Корона континента» известна ледниками и альпийскими озёрами, но именно здесь особенно заметны последствия изменения климата: ледники тают вдвое быстрее среднемирового уровня, и, по оценкам, к 2030 году могут почти исчезнуть. Одновременно растёт число посетителей, что приводит к пробкам, мусору, вырубке троп из-за пожаров и росту углеродного следа.

Изола Сакра, Италия

Небольшой остров недалеко от Рима привлекает ценителей истории своими античными некрополями. Однако планы строительства крупного туристического порта вызывают опасения. Экологи говорят о риске прибрежной эрозии, разрушения экосистем и необратимых изменений береговой линии.

Регион Юнгфрау, Швейцария

Район знаменитых вершин Айгер, Мёнх и Юнгфрау уже несколько лет испытывает перегрузку. Инфраструктура не справляется: нехватка парковок, переполненные тропы, дефицит доступного жилья для местных жителей. В итоге растёт напряжённость между туристической индустрией и теми, кто живёт в регионе круглый год.

Мехико, Мексика

Столица Мексики, культурный и гастрономический центр, сегодня сталкивается с джентрификацией. Рост краткосрочной аренды и приток удалённых работников ведут к росту цен на жильё и вытеснению местных жителей из традиционных кварталов. Меняется социальная структура и размывается культурная идентичность районов.

Момбаса, Кения

Популярный пляжный город на побережье Индийского океана страдает от загрязнения воды, дефицита ресурсов, роста безработицы и преступности. Массовый туризм приносит доход, но без грамотного управления усиливает социальные и экологические проблемы, включая ущерб морским экосистемам.

Монмартр, Париж

Бывший квартал художников и богемы сегодня превратился в одну из самых посещаемых точек Парижа — иногда даже более оживлённую, чем район Эйфелевой башни. Высокие цены на аренду, толпы туристов и засилье сувенирных магазинов ведут к исчезновению местной жизни и превращению Монмартра в «декорацию».

Fodor’s отдельно отмечает: о проблемах Венеции и Барселоны говорят постоянно, в то время как другие направления, не менее перегруженные, остаются в тени информационного поля, хотя именно они нуждаются в срочных мерах.

DIP напоминает: популярные направления с высоким уровнем воровства и мошенничества

Массовый туризм нередко создаёт питательную среду для карманников и мошенников. В ряде городов преступники буквально «пасутся» там, где больше всего туристов. Среди таких направлений:

Барселона, Испания — Рамбла, Готический квартал, пляжи

Рим, Италия — навязчивая «помощь» с билетами, «подарки» с последующим требованием оплаты

Париж, Франция — карманники у Эйфелевой башни, в метро, у Лувра

Прага, Чехия — фейковые такси, невыгодный обмен и «туристические» цены в барах

Буэнос-Айрес, Аргентина — уличные кражи и аферы с банковскими картами

Рио-де-Жанейро, Бразилия — риск ограбления на пляжах и в общественном транспорте

Мехико, Мексика — карманники, небезопасные районы и недобросовестные такси

Каир, Египет — завышенные цены, поддельные билеты, агрессивные торговцы

Марракеш, Марокко — навязчивые «гида» и «помощники» на рынках

Хошимин, Вьетнам — кражи в людных местах, на рынках и автобусных станциях

Чтобы снизить риски, туристам стоит:

внимательно относиться к личным вещам

не носить крупные суммы наличных и дорогие гаджеты на виду

использовать поясные сумки или внутренние карманы

с осторожностью относиться к «бескорыстной помощи» незнакомцев

заранее узнавать о типичных схемах мошенничества в конкретной стране

пользоваться только лицензированными такси и проверенными сервисами

избегать небезопасных районов ночью

Информированный турист — не гарантия абсолютной безопасности, но серьёзная заявка на те самые «хорошие впечатления вместо проблем».