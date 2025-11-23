Чёрный список 2026: 8 мест, куда туристам лучше не ехать

ГлавнаяИспанияЧёрный список 2026: 8 мест, куда туристам лучше не ехать
Путеводитель Fodor’s назвал направления, которые страдают от массового туризма и, по мнению экспертов, нуждаются в передышке

Известное тревел-издание Fodor’s опубликовало свой ежегодный «No List» — перечень мест, которые в 2026 году рекомендуют временно исключить из планов путешествий. Речь не о бойкоте и не о формальном запрете, а о попытке привлечь внимание к направлениям, где туристический поток оказывает «невыносимое давление» на природу и местных жителей.

Все больше регионов сталкиваются с последствиями чрезмерного туризма: экологическими проблемами, перегрузкой инфраструктуры, ростом арендной платы, дефицитом жилья, увеличением выбросов парниковых газов. По сути, Fodor’s напоминает: ни переполненные города, ни замусоренные ландшафты не приносят удовольствия — ни туристам, ни тем, кто там живёт.

В список 2026 года вошли восемь направлений, которым, по мнению Fodor’s, пора дать передышку:

  • Антарктида

  • Канарские острова, Испания

  • Национальный парк Глейшер, Монтана, США

  • Изола Сакра, Италия

  • Регион Юнгфрау, Швейцария

  • Мехико, Мексика

  • Момбаса, Кения

  • Монмартр, Париж

Почему именно эти места?

Антарктида
Континент, долгое время остававшийся территорией научных экспедиций, превратился в модное направление для состоятельных путешественников. Несмотря на ограничения для крупных круизных лайнеров, растёт число небольших экспедиционных судов и частных яхт. Эксперты предупреждают: хрупкая полярная экосистема не рассчитана на постоянный поток туристов, и Антарктида «не должна быть очередным пунктом в списке желаний».

Канарские острова, Испания
Мягкий климат и вулканические ландшафты сделали Канары круглогодичным курортом. Но вместе с успехом пришли протесты местных жителей: рост арендной платы, риск дефицита воды, застройка побережья и вытеснение местного населения турбизнесом стали острыми социальными темами.

Национальный парк Глейшер, США
«Корона континента» известна ледниками и альпийскими озёрами, но именно здесь особенно заметны последствия изменения климата: ледники тают вдвое быстрее среднемирового уровня, и, по оценкам, к 2030 году могут почти исчезнуть. Одновременно растёт число посетителей, что приводит к пробкам, мусору, вырубке троп из-за пожаров и росту углеродного следа.

Изола Сакра, Италия
Небольшой остров недалеко от Рима привлекает ценителей истории своими античными некрополями. Однако планы строительства крупного туристического порта вызывают опасения. Экологи говорят о риске прибрежной эрозии, разрушения экосистем и необратимых изменений береговой линии.

Регион Юнгфрау, Швейцария
Район знаменитых вершин Айгер, Мёнх и Юнгфрау уже несколько лет испытывает перегрузку. Инфраструктура не справляется: нехватка парковок, переполненные тропы, дефицит доступного жилья для местных жителей. В итоге растёт напряжённость между туристической индустрией и теми, кто живёт в регионе круглый год.

Мехико, Мексика
Столица Мексики, культурный и гастрономический центр, сегодня сталкивается с джентрификацией. Рост краткосрочной аренды и приток удалённых работников ведут к росту цен на жильё и вытеснению местных жителей из традиционных кварталов. Меняется социальная структура и размывается культурная идентичность районов.

Момбаса, Кения
Популярный пляжный город на побережье Индийского океана страдает от загрязнения воды, дефицита ресурсов, роста безработицы и преступности. Массовый туризм приносит доход, но без грамотного управления усиливает социальные и экологические проблемы, включая ущерб морским экосистемам.

Монмартр, Париж
Бывший квартал художников и богемы сегодня превратился в одну из самых посещаемых точек Парижа — иногда даже более оживлённую, чем район Эйфелевой башни. Высокие цены на аренду, толпы туристов и засилье сувенирных магазинов ведут к исчезновению местной жизни и превращению Монмартра в «декорацию».

Fodor’s отдельно отмечает: о проблемах Венеции и Барселоны говорят постоянно, в то время как другие направления, не менее перегруженные, остаются в тени информационного поля, хотя именно они нуждаются в срочных мерах.

DIP напоминает: популярные направления с высоким уровнем воровства и мошенничества

Массовый туризм нередко создаёт питательную среду для карманников и мошенников. В ряде городов преступники буквально «пасутся» там, где больше всего туристов. Среди таких направлений:

  • Барселона, Испания — Рамбла, Готический квартал, пляжи

  • Рим, Италия — навязчивая «помощь» с билетами, «подарки» с последующим требованием оплаты

  • Париж, Франция — карманники у Эйфелевой башни, в метро, у Лувра

  • Прага, Чехия — фейковые такси, невыгодный обмен и «туристические» цены в барах

  • Буэнос-Айрес, Аргентина — уличные кражи и аферы с банковскими картами

  • Рио-де-Жанейро, Бразилия — риск ограбления на пляжах и в общественном транспорте

  • Мехико, Мексика — карманники, небезопасные районы и недобросовестные такси

  • Каир, Египет — завышенные цены, поддельные билеты, агрессивные торговцы

  • Марракеш, Марокко — навязчивые «гида» и «помощники» на рынках

  • Хошимин, Вьетнам — кражи в людных местах, на рынках и автобусных станциях

Чтобы снизить риски, туристам стоит:

  • внимательно относиться к личным вещам

  • не носить крупные суммы наличных и дорогие гаджеты на виду

  • использовать поясные сумки или внутренние карманы

  • с осторожностью относиться к «бескорыстной помощи» незнакомцев

  • заранее узнавать о типичных схемах мошенничества в конкретной стране

  • пользоваться только лицензированными такси и проверенными сервисами

  • избегать небезопасных районов ночью

Информированный турист — не гарантия абсолютной безопасности, но серьёзная заявка на те самые «хорошие впечатления вместо проблем».

