Четыре авиакомпании больше не разрешают сдавать AirPods в багаж: что важно знать туристам

Авиакомпании по всему миру ужесточают правила перевозки устройств с литиевыми батареями. На фоне растущего числа инцидентов с возгоранием внешних аккумуляторов под запретом оказываются не только пауэрбанки, но и беспроводные наушники — включая популярные Apple AirPods.
Какие авиакомпании ввели запрет?
Сразу три тайваньские авиакомпании — EVA Air, UNI Air и Tigerair Taiwan — официально запретили помещать Bluetooth-наушники в регистрируемый багаж. Их теперь можно перевозить только в ручной клади.
Авиавласти Новой Зеландии также обновили правила: AirPods и любые другие беспроводные наушники запрещено сдавать в багаж на рейсах, которые подпадают под их юрисдикцию.
В правилах прямо указано:
«Беспроводные наушники должны находиться только в ручной клади. Их запрещено сдавать в багаж при любых обстоятельствах».
По нормам регулятора, AirPods считаются одним из 20 разрешённых к перевозке запасных аккумуляторов, которые пассажир может взять с собой в салон.
Почему под запретом оказались именно AirPods?
Причина — ** литиевые аккумуляторы**, которые:
-
могут перегреваться;
-
способны воспламениться при повреждении;
-
представляют опасность в замкнутом пространстве багажного отсека.
Особый риск создаёт то, что AirPods постоянно подзаряжаются в футляре, что повышает вероятность короткого замыкания.
Серия возгораний на борту — что стало причиной ужесточения контроля?
За последние два года в различных авиакомпаниях происходили инциденты, когда неисправные пауэрбанки начинали дымиться или загорелись прямо в салоне самолёта.
Один из наиболее известных случаев произошёл с авиакомпанией Air Busan, чей самолёт пришлось выводить из эксплуатации после пожара, вызванного внешним аккумулятором. Никто не пострадал, но ущерб был серьёзным.
После этого:
-
Emirates ввела запрет на использование пауэрбанков с 1 октября 2025 года;
-
Vietnam Airlines и Vietjet Air запретили перевозку внешних аккумуляторов в багаже;
-
Cathay Pacific вводит аналогичные правила с 7 апреля 2025 года.
Теперь меры безопасности расширены и на AirPods.
Какие ещё устройства могут запретить сдавать в багаж?
Любая техника с литиевыми аккумуляторами может быть ограничена или запрещена, включая:
-
ноутбуки и планшеты;
-
мобильные телефоны (особенно с поврежденными батареями);
-
электронные сигареты и вейпы;
-
фото- и видеокамеры;
-
электрические зубные щётки, триммеры;
-
гироскутеры, моноколёса, электросамокаты (как правило, полный запрет);
-
портативные медицинские устройства (по согласованию с авиакомпанией).
Почему литиевые батареи так опасны в самолёте?
-
они могут мгновенно воспламениться;
-
тушение такого пожара требует спецсредств;
-
дым быстро распространяется;
-
в багажном отсеке экипаж не сможет оперативно заметить возгорание.
Поэтому авиационные регуляторы рекомендуют:
-
перевозить устройства с батареями только в ручной клади;
-
полностью выключать их перед полётом;
-
не заряжать гаджеты, если они нагреваются;
-
сразу сообщать экипажу, если батарея повреждена.