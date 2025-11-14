ГлавнаяКитайЧетыре авиакомпании больше не разрешают сдавать AirPods в багаж: что важно знать...
Четыре авиакомпании больше не разрешают сдавать AirPods в багаж: что важно знать туристам

Чотири авіакомпанії заборонили здавати AirPods у багаж: що має знати кожен мандрівник

Авиакомпании по всему миру ужесточают правила перевозки устройств с литиевыми батареями. На фоне растущего числа инцидентов с возгоранием внешних аккумуляторов под запретом оказываются не только пауэрбанки, но и беспроводные наушники — включая популярные Apple AirPods.

Какие авиакомпании ввели запрет?

Сразу три тайваньские авиакомпании — EVA Air, UNI Air и Tigerair Taiwan — официально запретили помещать Bluetooth-наушники в регистрируемый багаж. Их теперь можно перевозить только в ручной клади.

Авиавласти Новой Зеландии также обновили правила: AirPods и любые другие беспроводные наушники запрещено сдавать в багаж на рейсах, которые подпадают под их юрисдикцию.

В правилах прямо указано:

«Беспроводные наушники должны находиться только в ручной клади. Их запрещено сдавать в багаж при любых обстоятельствах».

По нормам регулятора, AirPods считаются одним из 20 разрешённых к перевозке запасных аккумуляторов, которые пассажир может взять с собой в салон.

Почему под запретом оказались именно AirPods?

Причина — ** литиевые аккумуляторы**, которые:

  • могут перегреваться;

  • способны воспламениться при повреждении;

  • представляют опасность в замкнутом пространстве багажного отсека.

Особый риск создаёт то, что AirPods постоянно подзаряжаются в футляре, что повышает вероятность короткого замыкания.

Серия возгораний на борту — что стало причиной ужесточения контроля?

За последние два года в различных авиакомпаниях происходили инциденты, когда неисправные пауэрбанки начинали дымиться или загорелись прямо в салоне самолёта.

Один из наиболее известных случаев произошёл с авиакомпанией Air Busan, чей самолёт пришлось выводить из эксплуатации после пожара, вызванного внешним аккумулятором. Никто не пострадал, но ущерб был серьёзным.

После этого:

  • Emirates ввела запрет на использование пауэрбанков с 1 октября 2025 года;

  • Vietnam Airlines и Vietjet Air запретили перевозку внешних аккумуляторов в багаже;

  • Cathay Pacific вводит аналогичные правила с 7 апреля 2025 года.

Теперь меры безопасности расширены и на AirPods.

Какие ещё устройства могут запретить сдавать в багаж?

Любая техника с литиевыми аккумуляторами может быть ограничена или запрещена, включая:

  • ноутбуки и планшеты;

  • мобильные телефоны (особенно с поврежденными батареями);

  • электронные сигареты и вейпы;

  • фото- и видеокамеры;

  • электрические зубные щётки, триммеры;

  • гироскутеры, моноколёса, электросамокаты (как правило, полный запрет);

  • портативные медицинские устройства (по согласованию с авиакомпанией).

Почему литиевые батареи так опасны в самолёте?

  • они могут мгновенно воспламениться;

  • тушение такого пожара требует спецсредств;

  • дым быстро распространяется;

  • в багажном отсеке экипаж не сможет оперативно заметить возгорание.

Поэтому авиационные регуляторы рекомендуют:

  • перевозить устройства с батареями только в ручной клади;

  • полностью выключать их перед полётом;

  • не заряжать гаджеты, если они нагреваются;

  • сразу сообщать экипажу, если батарея повреждена.

