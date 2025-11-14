Четыре авиакомпании больше не разрешают сдавать AirPods в багаж: что важно знать туристам

Авиакомпании по всему миру ужесточают правила перевозки устройств с литиевыми батареями. На фоне растущего числа инцидентов с возгоранием внешних аккумуляторов под запретом оказываются не только пауэрбанки, но и беспроводные наушники — включая популярные Apple AirPods.

Какие авиакомпании ввели запрет?

Сразу три тайваньские авиакомпании — EVA Air, UNI Air и Tigerair Taiwan — официально запретили помещать Bluetooth-наушники в регистрируемый багаж. Их теперь можно перевозить только в ручной клади.

Авиавласти Новой Зеландии также обновили правила: AirPods и любые другие беспроводные наушники запрещено сдавать в багаж на рейсах, которые подпадают под их юрисдикцию.

В правилах прямо указано:

«Беспроводные наушники должны находиться только в ручной клади. Их запрещено сдавать в багаж при любых обстоятельствах».

По нормам регулятора, AirPods считаются одним из 20 разрешённых к перевозке запасных аккумуляторов, которые пассажир может взять с собой в салон.

Почему под запретом оказались именно AirPods?

Причина — ** литиевые аккумуляторы**, которые:

могут перегреваться;

способны воспламениться при повреждении;

представляют опасность в замкнутом пространстве багажного отсека.

Особый риск создаёт то, что AirPods постоянно подзаряжаются в футляре, что повышает вероятность короткого замыкания.

Серия возгораний на борту — что стало причиной ужесточения контроля?

За последние два года в различных авиакомпаниях происходили инциденты, когда неисправные пауэрбанки начинали дымиться или загорелись прямо в салоне самолёта.

Один из наиболее известных случаев произошёл с авиакомпанией Air Busan, чей самолёт пришлось выводить из эксплуатации после пожара, вызванного внешним аккумулятором. Никто не пострадал, но ущерб был серьёзным.

После этого:

Emirates ввела запрет на использование пауэрбанков с 1 октября 2025 года;

Vietnam Airlines и Vietjet Air запретили перевозку внешних аккумуляторов в багаже;

Cathay Pacific вводит аналогичные правила с 7 апреля 2025 года.

Теперь меры безопасности расширены и на AirPods.

Какие ещё устройства могут запретить сдавать в багаж?

Любая техника с литиевыми аккумуляторами может быть ограничена или запрещена, включая:

ноутбуки и планшеты;

мобильные телефоны (особенно с поврежденными батареями);

электронные сигареты и вейпы;

фото- и видеокамеры;

электрические зубные щётки, триммеры;

гироскутеры, моноколёса, электросамокаты (как правило, полный запрет);

портативные медицинские устройства (по согласованию с авиакомпанией).

Почему литиевые батареи так опасны в самолёте?

они могут мгновенно воспламениться ;

тушение такого пожара требует спецсредств;

дым быстро распространяется;

в багажном отсеке экипаж не сможет оперативно заметить возгорание.

Поэтому авиационные регуляторы рекомендуют: