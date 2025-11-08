Чем дороже, тем лучше: авиакомпании добавляют частные апартаменты для состоятельных пассажиров

Шампанское, кресла, раскладывающиеся в кровать, и экраны по 27 дюймов — авиаперелёты становятся всё более роскошными. Американские авиакомпании активно перестраивают свои салоны, добавляя частные апартаменты и премиум-зоны для клиентов, которые ценят комфорт.

Компании Delta, American Airlines и United Airlines уже пересматривают планировку своих самолётов, чтобы привлечь богатых путешественников.

«Спрос на премиальные перелёты всегда был, но мы не предлагали достаточно продуктов», — заявил CEO United Airlines Скотт Кирби в интервью Bloomberg.

Люксовые кабины и новые стандарты

United представила интерьер нового Boeing 787-9, который начнёт полёты в 2026 году. На борту — 99 премиум-мест, включая восемь апартаментов Propolis с дверями, индивидуальными кроватями, 27-дюймовыми экранами, пижамами и наушниками с шумоподавлением.

Delta расширяет концепцию Delta One, а American Airlines запускает флагманские места Flagship Suite с индивидуальными мини-гостинами, приоритетной регистрацией и изысканным меню.

«Путешествие начинается задолго до взлёта и заканчивается после получения багажа. Это целостный опыт», — отмечает Джефф Рискамп, эксперт Medallia.

Премиум-класс как новая норма

Эксперты объясняют бум стремлением пассажиров к более персонализированным и “умным” перелётам, где важен не только комфорт, но и ощущение статуса.

«Ожидания путешественников выше, чем когда-либо, и авиакомпании адаптируются», — говорит Эйми Ванс из Accenture.

Доходы подтверждают тренд: премиум-сегмент United вырос на 5,6%, тогда как эконом упал.

Delta получает более половины прибыли от премиум-продуктов и сервисов, не связанных напрямую с билетами.

Кроме того, авиакомпании зарабатывают миллиарды на программах лояльности и кобрендинговых кредитных картах, превращая клиентов в постоянных путешественников.

Комфорт, приватность и шампанское в облаках больше не роскошь —

это новый стандарт авиапутешествий.