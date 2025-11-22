ГлавнаяТуризмБутан удивляет: турпоток вырос на 39% — страна переживает туристический бум
Туризм

Бутан удивляет: турпоток вырос на 39% — страна переживает туристический бум

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Бутан стрімко приваблює більше туристів: 39% зростання за рік

Королевство Бутан — одно из самых закрытых государств в мире — неожиданно фиксирует рекордный рост интереса. За первые 10 месяцев 2025 года сюда приехало 161 512 туристов, что на 39% больше, чем годом ранее.

Октябрь стал рекордным месяцем — 25 725 приездов, что подтверждает устойчивый интерес к стране. Индийцы остаются крупнейшей группой путешественников, а среди международных рынков лидируют США, Великобритания, Германия и Китай.

Бутан привлекает туристов уникальной культурой, Гималаями и философией «валового национального счастья». После снижения SDF — устойчивого суточного сбора — с 200 до 100 долларов, посещение стало доступнее, хотя страна и дальше ограничивает массовый туризм.

DIP: Почему туристы выбирают Бутан

  • Культура и традиции: фестивали, монастыри, буддизм.

  • Природа: леса, горы, редкие животные.

  • Спокойствие и духовность.

  • Эксклюзивность: отсутствие толп.

  • Экосознательность и чистота.

Главные места

  • Такцанг-лакханг (Тигриное гнездо)

  • Дзонг Пунакха

  • Трашичхо-дзонг в Тхимпху

  • Долина Хаа

Как попасть

В Бутан въезжают только по визе, оформленной через
лицензированного туроператора.
Основной аэропорт — Паро.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал