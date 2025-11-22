Бутан удивляет: турпоток вырос на 39% — страна переживает туристический бум

Королевство Бутан — одно из самых закрытых государств в мире — неожиданно фиксирует рекордный рост интереса. За первые 10 месяцев 2025 года сюда приехало 161 512 туристов, что на 39% больше, чем годом ранее.
Октябрь стал рекордным месяцем — 25 725 приездов, что подтверждает устойчивый интерес к стране. Индийцы остаются крупнейшей группой путешественников, а среди международных рынков лидируют США, Великобритания, Германия и Китай.
Бутан привлекает туристов уникальной культурой, Гималаями и философией «валового национального счастья». После снижения SDF — устойчивого суточного сбора — с 200 до 100 долларов, посещение стало доступнее, хотя страна и дальше ограничивает массовый туризм.
DIP: Почему туристы выбирают Бутан
-
Культура и традиции: фестивали, монастыри, буддизм.
-
Природа: леса, горы, редкие животные.
-
Спокойствие и духовность.
-
Эксклюзивность: отсутствие толп.
-
Экосознательность и чистота.
Главные места
-
Такцанг-лакханг (Тигриное гнездо)
-
Дзонг Пунакха
-
Трашичхо-дзонг в Тхимпху
-
Долина Хаа
Как попасть
В Бутан въезжают только по визе, оформленной через
лицензированного туроператора.
Основной аэропорт — Паро.