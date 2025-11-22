Бутан удивляет: турпоток вырос на 39% — страна переживает туристический бум

Королевство Бутан — одно из самых закрытых государств в мире — неожиданно фиксирует рекордный рост интереса. За первые 10 месяцев 2025 года сюда приехало 161 512 туристов, что на 39% больше, чем годом ранее.

Октябрь стал рекордным месяцем — 25 725 приездов, что подтверждает устойчивый интерес к стране. Индийцы остаются крупнейшей группой путешественников, а среди международных рынков лидируют США, Великобритания, Германия и Китай.

Бутан привлекает туристов уникальной культурой, Гималаями и философией «валового национального счастья». После снижения SDF — устойчивого суточного сбора — с 200 до 100 долларов, посещение стало доступнее, хотя страна и дальше ограничивает массовый туризм.

DIP: Почему туристы выбирают Бутан

Культура и традиции: фестивали, монастыри, буддизм.

Природа: леса, горы, редкие животные.

Спокойствие и духовность.

Эксклюзивность: отсутствие толп.

Экосознательность и чистота.

Главные места

Такцанг-лакханг (Тигриное гнездо)

Дзонг Пунакха

Трашичхо-дзонг в Тхимпху

Долина Хаа

Как попасть

В Бутан въезжают только по визе, оформленной через

лицензированного туроператора.

Основной аэропорт — Паро.