ГлавнаяГерманияБольшая новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот возвращается в Берлин
ГерманияТуризм

Большая новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот возвращается в Берлин

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Велике новорічне свято біля Бранденбурзьких воріт повертається: Берлін знову готує грандіозну вечірку

Берлинский мэр Кай Вегнер объявил, что традиционное новогоднее празднование у Бранденбургских ворот всё-таки состоится, сообщает DPA.

Ранее мероприятие было отменено после того, как в июле власти сократили субсидии, и частный организатор отказался от проекта. Однако Вегнер подчеркнул, что важно показать кадры празднования Нового года в Берлине наравне с Сиднеем и Нью-Йорком.

Программа праздника

Праздничное шоу будет транслировать общественный телеканал ARD. В программе:

  • живой сет диджея с 22:00

  • фейерверк продолжительностью семь с половиной минут

  • прямые включения и праздничная программа

С декабря будут доступны 20 000 бесплатных билетов.

Что с трансляцией ZDF?

Общественный телеканал ZDF, который обычно имеет права на новогоднее шоу в Берлине, в этот раз решил вести прямую трансляцию праздника в Гамбурге.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал