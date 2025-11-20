Большая новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот возвращается в Берлин

Берлинский мэр Кай Вегнер объявил, что традиционное новогоднее празднование у Бранденбургских ворот всё-таки состоится, сообщает DPA.
Ранее мероприятие было отменено после того, как в июле власти сократили субсидии, и частный организатор отказался от проекта. Однако Вегнер подчеркнул, что важно показать кадры празднования Нового года в Берлине наравне с Сиднеем и Нью-Йорком.
Программа праздника
Праздничное шоу будет транслировать общественный телеканал ARD. В программе:
-
живой сет диджея с 22:00
-
фейерверк продолжительностью семь с половиной минут
-
прямые включения и праздничная программа
С декабря будут доступны 20 000 бесплатных билетов.
Что с трансляцией ZDF?
Общественный телеканал ZDF, который обычно имеет права на новогоднее шоу в Берлине, в этот раз решил вести прямую трансляцию праздника в Гамбурге.