Большая новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот возвращается в Берлин

Берлинский мэр Кай Вегнер объявил, что традиционное новогоднее празднование у Бранденбургских ворот всё-таки состоится, сообщает DPA.

Ранее мероприятие было отменено после того, как в июле власти сократили субсидии, и частный организатор отказался от проекта. Однако Вегнер подчеркнул, что важно показать кадры празднования Нового года в Берлине наравне с Сиднеем и Нью-Йорком.

Программа праздника

Праздничное шоу будет транслировать общественный телеканал ARD. В программе:

живой сет диджея с 22:00

фейерверк продолжительностью семь с половиной минут

прямые включения и праздничная программа

С декабря будут доступны 20 000 бесплатных билетов.

Что с трансляцией ZDF?

Общественный телеканал ZDF, который обычно имеет права на новогоднее шоу в Берлине, в этот раз решил вести прямую трансляцию праздника в Гамбурге.