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Болгария ужесточает правила пребывания для туристов

Глеб Парфененко
Болгария ужесточает правила пребывания для туристов
Sofia, Bulgaria, park with fountain in front of the Sofia Public Mineral Bath

Теперь для посещения большинства общественных мест и заселения в отеле путешественникам нужно предъявить «зеленый сертификат» о прохождении полного курса вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые «зеленые сертификаты»- справка на болгарском или английском языке, что свидетельствует о прохождении полного курса вакцинации от ковид препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном ковид, действительна в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 сделан не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест на антиген, сделанные в течение последних 48 часов», — информирует газета Capital .

Уточняется, что в магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другие общественные заведения пускать без сертификатов не будут. При этом свободно можно будет посетить продуктовые магазины, аптеки, банки, госучреждения, а также воспользоваться общественным транспортом. От предъявления документов освобождаются туристы в возрасте младше 18 лет.

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