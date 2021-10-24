Болгария ужесточает правила пребывания для туристов

Теперь для посещения большинства общественных мест и заселения в отеле путешественникам нужно предъявить «зеленый сертификат» о прохождении полного курса вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые «зеленые сертификаты»- справка на болгарском или английском языке, что свидетельствует о прохождении полного курса вакцинации от ковид препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном ковид, действительна в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 сделан не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест на антиген, сделанные в течение последних 48 часов», — информирует газета Capital .

Уточняется, что в магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другие общественные заведения пускать без сертификатов не будут. При этом свободно можно будет посетить продуктовые магазины, аптеки, банки, госучреждения, а также воспользоваться общественным транспортом. От предъявления документов освобождаются туристы в возрасте младше 18 лет.