Boeing всё ещё в убытке: задержка 777X тормозит восстановление компании

Рекордні доходи не змогли компенсувати 5,3 млрд доларів збитків у третьому кварталі 2025 року

Мрія про 777X відкладається: Boeing втрачає понад $5 мільярдів через нові затримки

Для Boeing третий квартал 2025 года оказался противоречивым.
Поставки самолётов выросли, но прибыль — нет. Компания сообщила о чистом убытке в $5,34 млрд, главным образом из-за списания $4,9 млрд по программе 777X, сертификация которой снова откладывается.

Выручка компании увеличилась на 30% — до $23,27 млрд, однако длительный процесс сертификации широкофюзеляжного лайнера продолжает подрывать финансовые показатели.

Изначально 777X должен был выйти на рынок ещё в 2020 году, но теперь поставки ожидаются лишь в 2027-м. Глава компании Келли Орберг заявил, что задержка связана не с техническими проблемами, а с требованиями FAA.

Программа 777X уже стала одной из самых затратных в истории Boeing: $6,5 млрд убытков в 2020 году, $3 млрд в 2024-м и теперь — новые $4,9 млрд.
Тем не менее производство 737 MAX и 787 Dreamliner набирает обороты, а денежный поток впервые с 2023 года стал положительным — плюс $1,12 млрд.

Однако над корпорацией продолжают нависать трудовые споры и проблемы с сертификацией новых моделей MAX 7 и MAX 10.

Эксперты отмечают: главная задача Boeing — не просто запустить 777X, а вернуть доверие инвесторов и заказчиков после многолетних задержек и кризисов.

