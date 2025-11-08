ГлавнаяКитайБезвиз между Китаем и Южной Кореей вызвал туристический бум
Безвиз между Китаем и Южной Кореей вызвал туристический бум

Рекордна кількість відвідувачів із обох країн стимулює економіку, культурні обміни та розвиток регіонального туризму.

Глеб Парфененко
Осенние пейзажи Сеула и освещённые луной переулки Пекина теперь объединяет одна деталь — путешествия без виз. Взаимная безвизовая политика, вступившая в силу в конце 2024 года, резко увеличила турпоток между Китаем и Южной Кореей.

Во время «Золотой недели» в октябре 2025 года китайские туристы заполнили Сеул и остров Чеджу. По новым правилам, группы из трёх и более человек могут находиться в Южной Корее до 15 дней без визы — с 29 сентября 2025 по 30 июня 2026 года.

В ответ Китай отменил визы для граждан Южной Кореи с ноября 2024 года, разрешив им 15-дневное пребывание. С тех пор бронирования туров из Сеула выросли на 131%.

Цель южнокорейских властей — привлечь 5,36 миллиона китайских туристов в 2025 году, почти достигнув рекорда 2019 года. Банк Кореи оценивает, что каждый миллион китайских туристов увеличивает ВВП страны на 0,08 процентного пункта.

Туризм приносит не только прибыль, но и укрепляет культурные связи: китайцы приезжают на родину K-pop и K-дорам, а корейцы открывают для себя Шанхай и Гонконг.
Авиарейсы между странами уже восстановили 86% от уровня 2019 года, а магазины duty free фиксируют рост покупок китайских туристов.

Эксперты ожидают, что успех соглашения приведёт к расширению сотрудничества в сфере торговли и регионального туризма.

На фоне растущих барьеров в мире, Китай и Южная Корея доказывают, что открытые границы — это путь к процветанию.

