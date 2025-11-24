Бельгия парализована: трёхдневная забастовка блокирует авиарейсы и госслужбы

В Бельгии началась масштабная трёхдневная стачка, которая уже вызывает хаос в аэропортах и серьёзные сбои в работе инфраструктуры. По данным местных СМИ, в среду аэропорт Шарлеруа полностью остановит все вылеты и прилёты, а брюссельская авиагавань не будет принимать прибывающие рейсы.

Это уже седьмая забастовка с начала года — профсоюзы выступают против запланированных правительством сокращений бюджетных расходов. Протесты проходят на фоне первых бюджетных договорённостей, представленных кабмином сегодня утром.

Что предлагает правительство

Власти сообщили, что не будут повышать НДС на большинство товаров, однако ставка вырастет для пестицидов и природного газа.

При этом вводятся:

новый налог в 2 евро на мелкие посылки из стран вне ЕС;

дополнительная банковская комиссия , которая должна приносить бюджету около 150 млн евро ежегодно;

включение больничных дней в трудовой стаж.

Почему протесты нарастали

По прогнозам Еврокомиссии, к 2027 году Бельгию может ожидать наибольший дефицит бюджета в еврозоне — 5,9% ВВП.

МВФ предупреждает, что без реформ этот показатель может вырасти до 7,2% ВВП к 2030 году.

Профсоюзы требуют большей социальной защиты и выступают против политики экономии, считая её угрозой для работников.