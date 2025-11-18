Бали переходит на безналичные платежи: что ждёт туристов

Бали вступает в эпоху полной цифровизации: Банк Индонезии объявил о переходе ключевых туристических сервисов на безналичные расчёты. Это коснётся практически всех аспектов пребывания туристов — от кофеен до отелей.
QRIS — новая единая система платежей
Главным инструментом станет Indonesian Standard Code QRIS — единый QR-код для моментальных оплат. Туристам достаточно пополнить электронный кошелёк и сканировать код, чтобы оплачивать товары и услуги.
QRIS будет доступен в кафе, магазинах, отелях, торговых точках и на туристических объектах.
Нововведения в аэропорту Бали
В международном аэропорту Нгурах-Рай оборудуют туристический инфоцентр, где можно будет:
-
купить SIM-карту или eSIM
-
получить справочную поддержку
-
приобрести цифровой туристический пакет
-
взять путеводитель QRIS Nusantara
Как заявили в Банке Индонезии, цель — сделать пребывание иностранцев максимально удобным и избавить их от необходимости обменивать валюту или искать банкоматы.
Деноминация рупии: что изменится
Индонезия готовит реформу валюты: к 2027 году планируется убрать три нуля из номиналов.
Примеры после реформы:
-
100 000 IDR → 100 IDR
-
50 000 IDR → 50 IDR
Реальная стоимость денег не изменится — изменится только отображение суммы.
Примеры туристических цен на Бали (в евро)
-
Аренда скутера: ~4,5 €
-
Обед на двоих: ~9 €
-
Вход в храм Улувату: ~3 €
-
Массаж (1 час): ~12 €
-
Номер в отеле среднего уровня: ~30 €
Переход на QRIS и цифровые сервисы должен сделать отдых более комфортным, а местную экономику — устойчивой и ориентированной на международный туризм.