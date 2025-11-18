ГлавнаяИндонезияБали переходит на безналичные платежи: что ждёт туристов
Бали переходит на безналичные платежи: что ждёт туристов

QRIS, цифрові послуги в аеропорту та майбутня деномінація рупії – що потрібно знати мандрівникам.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Балі переходить на безготівкові розрахунки: що зміниться для туристів

Бали вступает в эпоху полной цифровизации: Банк Индонезии объявил о переходе ключевых туристических сервисов на безналичные расчёты. Это коснётся практически всех аспектов пребывания туристов — от кофеен до отелей.

QRIS — новая единая система платежей

Главным инструментом станет Indonesian Standard Code QRIS — единый QR-код для моментальных оплат. Туристам достаточно пополнить электронный кошелёк и сканировать код, чтобы оплачивать товары и услуги.

QRIS будет доступен в кафе, магазинах, отелях, торговых точках и на туристических объектах.

Нововведения в аэропорту Бали

В международном аэропорту Нгурах-Рай оборудуют туристический инфоцентр, где можно будет:

  • купить SIM-карту или eSIM

  • получить справочную поддержку

  • приобрести цифровой туристический пакет

  • взять путеводитель QRIS Nusantara

Как заявили в Банке Индонезии, цель — сделать пребывание иностранцев максимально удобным и избавить их от необходимости обменивать валюту или искать банкоматы.

Деноминация рупии: что изменится

Индонезия готовит реформу валюты: к 2027 году планируется убрать три нуля из номиналов.

Примеры после реформы:

  • 100 000 IDR → 100 IDR

  • 50 000 IDR → 50 IDR

Реальная стоимость денег не изменится — изменится только отображение суммы.

Примеры туристических цен на Бали (в евро)

  • Аренда скутера: ~4,5 €

  • Обед на двоих: ~9 €

  • Вход в храм Улувату: ~3 €

  • Массаж (1 час): ~12 €

  • Номер в отеле среднего уровня: ~30 €

Переход на QRIS и цифровые сервисы должен сделать отдых более комфортным, а местную экономику — устойчивой и ориентированной на международный туризм.

