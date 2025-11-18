Бали переходит на безналичные платежи: что ждёт туристов

Бали вступает в эпоху полной цифровизации: Банк Индонезии объявил о переходе ключевых туристических сервисов на безналичные расчёты. Это коснётся практически всех аспектов пребывания туристов — от кофеен до отелей.

QRIS — новая единая система платежей

Главным инструментом станет Indonesian Standard Code QRIS — единый QR-код для моментальных оплат. Туристам достаточно пополнить электронный кошелёк и сканировать код, чтобы оплачивать товары и услуги.

QRIS будет доступен в кафе, магазинах, отелях, торговых точках и на туристических объектах.

Нововведения в аэропорту Бали

В международном аэропорту Нгурах-Рай оборудуют туристический инфоцентр, где можно будет:

купить SIM-карту или eSIM

получить справочную поддержку

приобрести цифровой туристический пакет

взять путеводитель QRIS Nusantara

Как заявили в Банке Индонезии, цель — сделать пребывание иностранцев максимально удобным и избавить их от необходимости обменивать валюту или искать банкоматы.

Деноминация рупии: что изменится

Индонезия готовит реформу валюты: к 2027 году планируется убрать три нуля из номиналов.

Примеры после реформы:

100 000 IDR → 100 IDR

50 000 IDR → 50 IDR

Реальная стоимость денег не изменится — изменится только отображение суммы.

Примеры туристических цен на Бали (в евро)

Аренда скутера: ~4,5 €

Обед на двоих: ~9 €

Вход в храм Улувату: ~3 €

Массаж (1 час): ~12 €

Номер в отеле среднего уровня: ~30 €

Переход на QRIS и цифровые сервисы должен сделать отдых более комфортным, а местную экономику — устойчивой и ориентированной на международный туризм.