Авиакомпании массово отказываются от полетов в Таиланд, несмотря на его открытие для туристов.

Иностранные перевозчики массово возвращают слоты в аэропорты Таиланда – то есть отказываются от полетов из-за «полной неопределенности», даже несмотря на формальное открытие границ Королевством с 01 ноября. Такая оценка была озвучена в тайских СМИ. Согласно изданию The Tiger, управляющий директор Airports of Thailand Нитинай Сирисаматхакарн заявил, что международные перевозчики вернули около 80% своих слотов в аэропортах Таиланда. По его словам, речь идет о периоде с 31 октября по 26 марта — т.е. о всем высоком туристическом сезоне для Королевства.

«Это указывает на то, что авиакомпании не уверены в каком-либо быстром восстановлении в авиационном секторе. Слоты аэропорта – это разрешения на посадку и взлет, которые владельцы аэропортов предоставляют авиакомпаниям. От отмены пострадали все 6 международных аэропортов Таиланда – Суварнабхуми, Дон Муанг, Пхукет, Хатъяй, Чиангмай и Чианграй», – отмечает эксперт. При этом в аэропорту Бангкока Дон Муанг авиакомпании отказались от 100% своих слотов, а 70% вернули в Суварнабхум.

«Авиационный сектор Таиланда достиг своего самого низкого уровня в период с июля по сентябрь этого года, когда правительство приостановило все регулярные рейсы, чтобы взять под контроль ситуацию с Covid-19. В течение этого периода шесть международных аэропортов принимали в среднем 50 пассажиров в день», – добавил тайский авиачиновник. При этом после начала снятия ограничений в сентябре эта цифра подскочила до 30 тыс. человек в день.

В прогнозах Нитинай пытается сохранить оптимизм и надеется, что в ближайшие 2 года авиационный сектор будет постепенно восстанавливаться. А пока «Аэропорты Таиланда» уже понесли убытки в размере 11 миллиардов бат в течение первых 9 месяцев 2021 года.