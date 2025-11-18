ГлавнаяЕгипетАсуан захватывает туристов: город неожиданно стал главным зимним хитом Египта
Асуан захватывает туристов: город неожиданно стал главным зимним хитом Египта

Глеб Парфененко
Асуан шокує напливом туристів: місто перетворюється на головний зимовий магніт Єгипту

Асуан переживает всплеск интереса: мягкая зимняя погода, исторические локации и спокойные воды Нила делают город одним из самых востребованных направлений сезона. Заполняемость отелей растёт, а круизы становятся главным трендом зимнего отдыха.

Путешественники выбирают Асуан за возможность увидеть древние памятники без изнуряющей жары и насладиться природными островами Нила. Рост активности фиксируют природные зоны Западного Сохеля, музейные комплексы и пристани для яхт.

Главное в Асуане: что посмотреть

  • Храм Филе — потрясающий комплекс, перенесённый на остров Агиликия.

  • Нубийский музей — богатая коллекция артефактов и истории региона.

  • Незаконченный обелиск — крупнейший в Египте каменоломный проект.

  • Асуанская плотина — знаковое инженерное сооружение XX века.

  • Остров Китченер — ботанический сад с редкими растениями.

  • Мавзолей Ага Хана — архитектурный объект с панорамами города.

Абу-Симбел: одно из главных чудес Египта

Комплекс в 280 км к югу от Асуана включает два храма Рамсеса II. История их переноса — одна из самых масштабных операций ЮНЕСКО. Туристы приезжают автобусами, самолётами или круизами по озеру Насер.

Особая дата — световое явление 22 февраля и 22 октября, когда солнечные лучи освещают статуи внутри храма.

Круизы по Нилу

Маршрут Асуан–Луксор — один из самых популярных в Египте. Он включает Ком-Омбо, Эдфу, Эсну, поездки на фелюке, посещение деревень и вечерние шоу. Туристы видят и древние памятники, и современную жизнь на берегах Нила.

