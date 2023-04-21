«Альтернатива конфликту — общение»: эксперт в области экономики туризма Дилафруз Набиева о том, что поможет избежать недоразумений между странами

Каким бы тесным не было международное сотрудничество, конфликтов не избежать. И дело не только в отстаивании собственных экономических и политических интересов, но и в непонимании культурных особенностей других стран и народов.

В этом случае выход один — больше узнавать о других культурах, относиться с уважением к отличиям и стремиться найти общее между странами. Так считает эксперт в области экономики и туризма Дилафруз Набиева.

Вся ее жизнь посвящена туризму и налаживанию международных отношений. Получив первое образование в Узбекистане по специальности туризм, сегодня Дилафруз получает степень Ph.D в Испании, в Университете Гран-Канарии. В своей докторской диссертации она исследует улучшение качества обслуживания и его влияния на удовлетворенность и лояльность клиентов в туристическом бизнесе.

Параллельно с этим, Дилафруз решила открыть собственный бизнес, где сможет консультировать клиентов и помогать людям открывать для себя другие культуры. Поговорили с будущей предпринимательницей о том, как сегодня обстоят дела с межкультурной деловой коммуникацией и о том, что нас ждет в будущем — глобальное сотрудничество или эскалация конфликтов.

Межкультурное общение в бизнесе

Сегодня мир связан больше, чем когда-либо прежде. Развитие технологий и бизнеса ускорило коммуникацию и дало возможность общаться с людьми из разных уголков планеты. Но технологии не могут заменить человеческую эмпатию, понимание разницы культур и возможность адаптироваться. Поэтому без этих знаний совершить ошибку так же легко, как и установить контакты.

По словам Дилафруз, по мере углубления экономических и культурных связей этот вопрос будет становиться все более важным. Эффективное межкультурное общение может перерасти в долгосрочные партнерские отношения дружбы, сотрудничества и доверия, и это бесценно для глобального бизнеса 21 века. И значительную роль играет в этом развитие туризма.

Культурные различия: потенциальная опасность или почва для диалога

Много путешествуя, Дилафруз на собственном опыте почувствовала, что самая большая проблема — общение. И речь не о языках, а о социальных нормах, невербальных знаках и особенностях, которые есть в каждой культуре. Один и тот же жест может означать диаметрально противоположное в разных странах. И это только небольшой пример, а есть еще религиозные различия и исторические разногласия.

Поэтому, чтобы построить глобальное сотрудничество, нужно не заострять внимание на различиях, а искать общие интересы и способы мирного решения разногласий.

Несмотря на все сложности, Дилафруз оптимистично настроена и верит, что у большинства людей есть огромное желание узнать больше о людях и культурах, которые им незнакомы. Какой бы нестабильной была ситуация, все равно будут люди, способные понять друг друга, найти общий язык и делать шаги в сторону сотрудничества.