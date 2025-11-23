Африка раскалывается надвое: популярные курорты в будущем разделит новый океан

Исследование подтвердило: Африка действительно трещит по швам — процесс займёт миллионы лет, но полностью изменит географию континента и приведёт к формированию нового океана.

Африка медленно распадается на две огромные части. Туристам волноваться не о чем: финальный этап произойдёт только через 5–10 миллионов лет. Однако сам процесс уже идёт, заявляют учёные из Кильского университета. Изучив магнитные данные, они обнаружили убедительные доказательства того, что геологическое расхождение между Африкой и Аравией началось десятки миллионов лет назад.

Когда-то эти массивы суши были единым целым. Теперь же они постепенно расходятся. Разлом распространяется с северо-востока на юг континента и сопровождается вулканической активностью и землетрясениями.

В результате будущего расхождения появятся два крупных блока суши:

Западный блок — крупнейший, включающий Египет, Алжир, Нигерию, Гану, Намибию и большинство стран континента.

Восточный блок — меньший, в который войдут Сомали, Кения, Танзания, Мозамбик и значительная часть Эфиопии.

Профессор Питер Стайлз подчёркивает: «Мы наблюдаем за изменениями, которые происходят прямо под нашими ногами — и которые однажды полностью перепишут карту мира».

Основой явления является тектоника плит. На протяжении миллиардов лет континенты многократно соединялись и распадались. Считается, что ключевую роль в нынешнем процессе играет Восточно-Африканский разлом — один из крупнейших в мире, протянувшийся на 6400 километров.

В рамках нового исследования учёные проанализировали старые магнитные данные 1968–1969 годов, применив современные методы обработки. Они обнаружили «полосы» спрединга морского дна — показатель того, что разделение началось десятки миллионов лет назад.

Рифт расширяется медленно — от 5 до 16 миллиметров в год. По словам геохимика Эммы Уоттс, завершение процесса займёт ещё несколько миллионов лет.

DIP рассказывает: какие изменения угрожают курортам куда раньше

Хотя раскол Африки — дело далёкого будущего, популярные туристические направления сталкиваются с куда более близкой угрозой — повышением уровня мирового океана из-за глобального потепления.

Под наибольшим риском находятся:

Венеция (Италия) — уже страдает от всё более частых «acqua alta».

Майами (США) — низменный город, регулярно сталкивается с наводнениями.

Бангкок (Таиланд) — расположен в дельте реки и подвержен сезонным паводкам.

Александрия (Египет) — сталкивается с эрозией и повышением уровня моря.

Роттердам (Нидерланды) — несмотря на развитую защитную систему, остаётся уязвим.

Мальдивы — могут стать первым государством, полностью поглощённым океаном.

По прогнозам, уровень моря может подняться на 0,3–1 метр к концу XXI века.

Это может привести к:

– утрате жилья и инфраструктуры;

– падению доходов от туризма;

– перемещению населения;

– экологическим катастрофам;

– исчезновению культурных памятников.